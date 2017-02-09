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1999接到投訴電話 控高職老師「當掉太多人」

2017-02-09  23:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市有民眾打1999專線投訴，內容竟是質疑北市某高職的會計老師「當掉班上太多人」，該名老師為了這通投訴電話，寫了千字報告回覆教育局。

據《聯合新聞網》報導，有民眾過年前打1999投訴稱，某高職班上30多名學生，會計科及格的不到10人，而這位當人的老師授課時跳過部分內容沒教，考前也曾威脅要當掉很多人。校方接獲陳情，依流程請老師說名考核方式、上課情形等，老師為此寫了滿滿2頁的A4紙說明，由學校教務處轉交給教育局。

該高職校長表示，這名老師經驗豐富、教學認真，只是曾在課堂上提醒前兩次段考成績不理想的同學注意期末考，卻被解讀成威脅，投訴內容並非事實，讓老師很沮喪。該校教務主任也說，從老師撰寫的說明內容，看得出他的無奈與不平。

據指出，該班級許多成績不好的學生曾拜託老師通融加分，但老師認為這些人平常沒在聽課，也不交作業，不願給予加分，卻疑似因此遭到電話投訴。

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  • 台北市有民眾打1999專線投訴，內容竟是質疑北市某高職的會計老師「當掉班上太多人」。（情境照）

    台北市有民眾打1999專線投訴，內容竟是質疑北市某高職的會計老師「當掉班上太多人」。（情境照）

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相關關鍵字： 1999 1999專線 投訴 當人 當掉 老師 高職
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