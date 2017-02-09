全球7大智慧城市出爐 台灣2縣市入選

2017-02-09 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕國際組織「智慧城市論壇」（ICF）在今晚公布全球Top 7智慧城市名單，台灣有2個縣市入榜，分別是嘉義市和桃園市。ICF將會在今年6月初，從7個城市中選出1個最佳智慧城市。

據《中央社》報導，ICF今天從過去全球21個智慧城市中選出全球7大智慧城市，其中包含台灣的嘉義市、桃園市，加拿大的艾德蒙頓、格雷，澳洲的墨爾本、伊普斯威治，以及俄羅斯的莫斯科。不過ICF創辦人柴可瑞拉（Louis Zacharilla）也強調，每個城市都是贏家，每個智慧城市都是互相合作，為大家提供更人性、更智慧的生活方式。

桃園市過去已7度獲選為ICF全球21大智慧城市，今年更以「都市網路」主題受到評審青睞，榮獲Top 7智慧城市。桃園市副市長王明德對於獲得這樣的成績，相當感謝市府的努力和業者們的配合。

嘉義市則是透過整合物聯網服務、特有的醫療資源豐沛特色提升能見度。嘉義市長涂醒哲也勉勵市府人員，未來要善用豐沛的醫療資源，讓人民的生活得到更妥善的照護。

ICF將在今年6月8日於紐約從Top 7中選出全球最佳智慧城市。