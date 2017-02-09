台北101與韓國首爾天空結盟 聯手拚台韓觀光

2017-02-09 21:56

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101推動地標結盟再有斬獲！繼2013年與日本晴空塔、東武世界廣場合作後，今天宣布與韓國第一高樓LOTTE WORLD SEOUL SKY（首爾天空）結盟，將自4月起聯手拚台韓觀光。

台北101董事長周德宇表示，近幾年，韓國人赴台人數呈現高度成長，根據觀光局的統計資料，2016年韓國赴台遊客數達到88萬人，年成長率35%，相較其他外籍遊客而言，成長幅度最多。

同樣地，去年台灣人赴韓觀光人次也有83萬人，顯見兩地觀光不斷升溫，去年韓國觀光客前來台北101觀景台的人數更比前年成長近4成，已躍升為外籍遊客中的第2大族群。

周德宇在簽約儀式上細數韓國戲劇及美食，表示接下來最期待的將是首爾天空開幕後，有機會站上首爾天空的117樓觀景台，眺望南韓美景。

LOTTE WORLD SEOUL SKY董事長朴東基則說，2017恰巧是樂天集團成立50周年，此刻能與台北101簽約合作，相信會是很好的開始。

他並透露，他在5年前曾經和家人一同來到台灣遊玩，對於台北101觀景台的景色以及於5樓販售的芒果冰念念不忘，很想再次回味，台北101觀景台員工於是立刻為他準備了芒果冰，讓他很他驚喜。

台北101與LOTTE WORLD SEOUL SKY推動2017台韓友好觀光年，首波將於對方的國慶日提供該國旅客9折購票優惠，雙方亦將互相提供門票給予經常往返兩地的雙塔貴賓使用。

LOTTE WORLD SEOUL SKY將於4月3號正式開幕，透過與台北101的結盟及雙邊互惠，初期營運目標希望海外遊客能達到50萬人次，而台北101更期待透過和LOTTE WORLD SEOUL SKY的雙邊合作，催化更多心動、尚未行動的韓國遊客來到台灣，推升台灣觀光競爭力。