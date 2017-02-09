桃園發行1萬張行動市民卡 提供另類行動支付
2017-02-09 22:00
［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天出席路邊停車費行動支付記者會時宣布，桃園市將發行1萬張行動市民卡；行動市民卡採用特殊介面，將電話SIM卡和悠遊卡、一卡通等電子票證結合，民眾儲值後，也可以將行動電話當成悠遊卡、一卡通使用，搭乘捷運、超商購物，都可以行動電話感應扣費，也是另外一種形式的行動支付。
鄭文燦說，行動支付是智慧生活中重要里程碑也會成為主流，桃園市去年和中華電信合作推出「行動市民卡」，發行1000張，可以連結線上繳費系統，今年預計擴大發行1萬張行動市民卡，並規劃將行動市民卡與線上繳納停車費APP結合，讓擁有行動市民卡的市民進行認證時，不需重新輸入個人資料，更安全也更快速。
市府資訊中心主任閻俊如表示，第一代行動市民卡只限中華電信，但今年擴大發行的第二代行動市民卡，並不限定電信公司，此外，民眾也可隨意選擇悠遊卡、一卡通系統，行動市民卡專用SIM卡具有市民卡所有功能。
閻俊如說，專用SIM卡使用4G門號，目前只支援Android系統，iOS系統並未開放，但Android系統必須是NFC手機，相關資訊可詢問各電信公司。
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