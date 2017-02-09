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竹市YouBike新增15站 搶攻單車微旅行

新竹市YouBike今年將再新增15個站點，市府將打造黃色微笑單車微旅行，並結合竹科15個站點做規劃。（記者洪美秀攝）

2017-02-09  21:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市YouBike去年底完成30個站點的設立，今年市府再編列3000萬元經費，要新增15個站點，交通處長倪茂榮說，新增的15個站，除會連結現有站與站的距離，也會以單車微旅行為主題，擴大通勤通學需求便利性，且會與新竹科學園區站內規畫的15個站點結合，期許黃色微笑單車YouBike成為竹市低碳運輸新亮點。

倪茂榮說，市府去年底完成YouBike30個站點的設置，除以舊城區1平方公里的範圍為設置考量，也結合鐵路和鐵馬的雙鐵行程，讓每個台鐵車站都有YouBike的設置，更平衡各行政區的發展，完成東區、北區、西區、南區和香山區各區都有站點的設置。

而今年新增的15個站點，則會連結現有站點的距離，倪茂榮說，像香山車站、香山國小間或三姓橋車站到中華大學、玄奘大學間，未來都會是新增站點的考量因素，此外，市府也希望打造風城單車微旅行景點，期許以YouBike連結特色景點，推出社區單車微旅行，邀請市民深入社區，了解在地歷史文化。

同時也會結合通勤、通學的方便性，包括連結新竹科學園區已規畫的15個YouBike站點，提供12萬名竹科上班族另個交通運輸工具新選擇，鼓勵竹科人利用黃色微笑單車YouBike購物、用餐與運動，啟動竹科綠色新生活運動。

倪茂榮說，市府已與YouBike公司簽訂擴充合約，今年要新增15個站點的設置，未來除舊城區1平方公里內的一環低碳綠色運輸系統，更會擴充到二環低碳綠色運輸範圍，讓黃色微笑單車成為竹市綠色運輸新奇蹟。

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  • 新竹市今年將再新增15個YouBike站點，將打造單車微旅行，並結合竹科園區15個站點，串連竹市低碳綠色運輸系統。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年將再新增15個YouBike站點，將打造單車微旅行，並結合竹科園區15個站點，串連竹市低碳綠色運輸系統。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市今年將再新增15個YouBike站點，將打造單車微旅行，並結合竹科園區15個站點，串連竹市低碳綠色運輸系統。（記者洪美秀攝）

    新竹市今年將再新增15個YouBike站點，將打造單車微旅行，並結合竹科園區15個站點，串連竹市低碳綠色運輸系統。（記者洪美秀攝）

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