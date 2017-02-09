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台灣燈會主燈區電箱爆炸 驚恐畫面全都錄 震撼新莊 賣翻了！
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看雲去！台灣燈會環境劇場初登場

專屬雲林的第一部大型環境劇場「看雲去」初登場。（記者廖淑玲攝）

2017-02-09  22:02

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區環境劇場「看雲去」，動人歌舞彩排今晚首度登場彩排，結合農博天然草皮與山坡地景，由國內專業製作團隊量身打造全新大型環境音樂劇場展演，吸引大批民眾先睹為快。

今晚7點彩排開演的看雲去環境劇場，由新銳編舞家李國治執導，跨界鬼才導演李小平結合臺灣戲曲學院民俗技藝學系師生與專業舞者熱力演出，大量融入雲林在地景觀特色，包括雲林土雞、雲林快樂豬、稻米、美生菜、紅蘿蔔、青蔥、小白菜等，還有色彩繽紛的藍鵲、八色鳥、朱鸝及土豆鳥等，呼應園區的自然生態，並與觀眾互動，全場歡笑聲不斷。

雲林縣長李進勇表示，特別邀請國內知名製作團隊全新製作雲林第一部大型環境劇場「看雲去」，傳達雲林人愛天敬地守護幸福的故事，動人歌舞結合精彩視覺效果，絕對是今年燈會必看焦點。

「看雲去」由李國治執導，李小平、臺灣戲曲學院民俗技藝學系主任李曉蕾聯手指導，結合專業視覺設計車克謙、配樂大師范宗沛、新生代劇場服裝設計師林秉豪等一流劇場設計菁英，及臺灣戲曲學院民俗技藝學系師生與專業舞者熱力演出，舞台佈景呼應花燈工藝，「雲爺爺」佈景裝置尤其是最大視覺亮點，即使面臨今年以來最低溫，仍溫暖全場觀眾的心。

雲林縣政府文化處長林孟儀指出，燈會期間每晚19:10、20:10、21:10演出3場，歡迎大家一起手牽手到農博生態園區中央草皮區「看雲去」，現場有無障礙觀賞區並供使用輪椅及行動輔具。

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  • 「看雲去」環境劇場舞台效果十足。（記者廖淑玲攝）

    「看雲去」環境劇場舞台效果十足。（記者廖淑玲攝）

  • 「看雲去」是第一部為雲林設計編導的環境劇場。（記者廖淑玲攝）

    「看雲去」是第一部為雲林設計編導的環境劇場。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣長李進勇和「看雲去」劇場工作及演出人員大合照。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣長李進勇和「看雲去」劇場工作及演出人員大合照。（記者廖淑玲攝）

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