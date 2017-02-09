AIT辦音樂快閃秀 梅健華平民裝扮出席致詞
2017-02-09 21:29
美國在台協會傍晚舉辦音樂快閃秀，邀請強納森鋼鼓樂團來台表演。（記者彭琬馨攝）
［記者彭琬馨／台北報導］美國在台協會晚間於捷運中山站外舉辦音樂快閃活動，美國在台協會處長梅健華一身樸實打扮出席活動，他致詞時表示，這次邀請訪台表演的強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團，除這場表演外，明後兩天也會在淡水與宜蘭舉辦音樂會，AIT邀請所有台灣民眾一同體驗道地的美國文化。
美國在台協會歷年來皆會舉辦音樂表演活動向台灣民眾介紹美國文化，今年則邀請到強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團來台，AIT美國中心主任蘇阿麗表示，音樂是美國文化的特點，希望透過此免費活動，讓台灣民眾了解美國在台協會在文化與藝術方面的努力。
受邀來台表演的團長強納森‧史凱爾斯則說，這是他首次來台、感覺非常新鮮，不過因為台灣建築物相當現代化，與美國差異不大，感覺跟在美國表演沒什麼兩樣。稍早到訪台灣時也品嘗了蛋餅等台灣的道地小吃，他個人非常喜歡。
快閃秀傍晚6時許於中山站外舉行，雖有強烈寒流襲台，熱鬧的音樂仍吸引不少路人圍觀，AIT也首度在臉書同步直播活動。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 高英工商創客生活營「溫故知新」 學生：寒假真有趣
- 鬼壓床還不可怕？禮儀師說最恐怖的是這個
- 路由器出包 中華電信下午無法上Gmail等網站
- 新竹雖零星降雨 寶二水庫水位不升反降
- Uber違法 最快今勒令歇業
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 佔中勢力再起？「長毛」梁國雄參選港特首
- 國民黨主席之爭戰況激烈 洪秀柱走訪鳳山眷村固樁
- 新聞不可靠 維基百科封殺英國《每日郵報》
- 央行：物價2月應明顯下滑 若續破2％會有行動
- 鹽水溪橋改建明動工 不會全面封橋
- 台啤總教練閻家驊涉運動簽賭 組頭身分曝光！
- T-ARA遭恐嚇前成員發聲了：真的忍受很多
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 臉書新增工具 災難時供人們伸援他人
- NBA》七六人2月份還沒贏過 恩比德、狀元郎何時復出成未知數
- 禽流感疫情剛趨穩 南韓又爆口蹄疫肆虐
- 邱惠美改到咖啡店上班 名嘴酸：神隱還可發業配文？
- 患者住「愛滋墳場」 用舊輪胎火化病友
- 搶超商砍店員手掌少年 法院裁定收容
- 資格不符 旗山農會挑戰派陣前換將
- 11歲男童 疑夢遊墜樓亡
- 蜈蚣里長補選 黃美玉篤定當選
- 接受國民黨提罷免 童仲彥：將終生擔任防家暴志工
- NBA》拒絕連敗 勇士痛宰公牛
- 強烈寒流來襲 北市3長者無呼吸心跳
- 女團霸凌舊聞扯案外案 前成員親姊恐嚇「刮花你的臉」
- 自由開講》醫療絕對不是服務業
- 最高法院送原民好禮 慶典打獵原則上不處刑罰
- 瑪丹娜喜迎雙胞胎女兒 PO牽手照曬天倫
- 彭于晏從嫩演到老 強國點名「最具實力男演員」
- 國姓乾溝村野溪 河床遭開膛惹議
- 今彩539頭獎摃龜
- 領務局國人個資遭駭 國民黨：合理懷疑與旅外登錄app有關
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOEA moves on water shortage fears
- 恐怖巨鱷猛吞斑馬 口中竟探出一顆頭…
- 六堆「尖炮城」來了! 週末熱鬧登場
- 國小客語開課率2成 竹縣憂補助
- NBA》回憶奧本山大亂鬥 世界和平：生涯最難打的硬仗
- 台南阿伯6天6夜街邊賣菜遭罰 里長伯出手了…
- 薩德效應 樂天主題樂園計畫喊卡
- 吳清鏞傳接宜蘭副縣長 民進黨部、議長皆反彈
- 中職》富邦確定第3名洋將 前猿隊左投神盾
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：AIT辦音樂快閃秀 梅健華平民裝扮出席致詞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分