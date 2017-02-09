AIT辦音樂快閃秀 梅健華平民裝扮出席致詞

美國在台協會傍晚舉辦音樂快閃秀，邀請強納森鋼鼓樂團來台表演。（記者彭琬馨攝）

2017-02-09 21:29

［記者彭琬馨／台北報導］美國在台協會晚間於捷運中山站外舉辦音樂快閃活動，美國在台協會處長梅健華一身樸實打扮出席活動，他致詞時表示，這次邀請訪台表演的強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團，除這場表演外，明後兩天也會在淡水與宜蘭舉辦音樂會，AIT邀請所有台灣民眾一同體驗道地的美國文化。

美國在台協會歷年來皆會舉辦音樂表演活動向台灣民眾介紹美國文化，今年則邀請到強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團來台，AIT美國中心主任蘇阿麗表示，音樂是美國文化的特點，希望透過此免費活動，讓台灣民眾了解美國在台協會在文化與藝術方面的努力。

受邀來台表演的團長強納森‧史凱爾斯則說，這是他首次來台、感覺非常新鮮，不過因為台灣建築物相當現代化，與美國差異不大，感覺跟在美國表演沒什麼兩樣。稍早到訪台灣時也品嘗了蛋餅等台灣的道地小吃，他個人非常喜歡。

快閃秀傍晚6時許於中山站外舉行，雖有強烈寒流襲台，熱鬧的音樂仍吸引不少路人圍觀，AIT也首度在臉書同步直播活動。