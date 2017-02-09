終於聞到咖啡香！嗅覺治療 藥物與訓練雙管齊下

張先生經嗅覺治療，終於聞到咖啡香了。（記者蔡淑媛攝）

2017-02-09 21:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕55歲的張先生1年前逐漸失去嗅覺，住家隔壁賣臭豆腐也愛吃，竟然也聞不到了，生活索然無味，就醫發現原來是小時候因血管瘤，鼻部做過放療造成鼻甲萎縮，鼻涕無法排出造成鼻腔結痂，味道進不去，而且合併嗅覺喪失，

台中榮總耳鼻喉部主任江榮山先為他先以藥物清除結痂，鼻腔暢通了，接著他服用藥物鋅刺激嗅覺神經再生，輔以嗅覺刺激做嗅覺訓練，以味道4種分類有花香、水果、樹木、和香料味，在早晚各聞10秒。

治療3個月後，張先生終於從完全聞不到味道到的負2分，上升到負2.5分，終於聞到臭豆腐的「香」味了開心吃，而最愛喝的咖啡也真得聞到咖啡香，預計再治療半年可恢復至5成。江榮山說，嗅覺訓練，患者可用純精油如玫瑰花、檸檬、茶樹、茴香等，依這4類味道刺激嗅覺神經，使其細胞再生，恢復嗅覺。

江榮山指出，不同程度的嗅覺喪失盛行率有10%，院內嗅覺中心每年約收治1千名不同程度的嗅覺喪失患者，25%是外傷、50%是鼻竇炎、20%感冒，鼻竇炎經藥物治療有70%到80%恢復，感冒則經中西醫合併治療則有60%改善。

另外影響嗅覺還有萎縮性鼻炎、阿滋海默症、化學藥物和少見的先天嗅覺缺乏，他提醒，有不少人沒嗅覺不知道，等到瓦斯漏氣發生危險，或是吃到壞掉的食物拉肚子才發現就醫，建議即早就醫，以免嗅覺永久喪失。

台中榮總耳鼻喉頭頸部嗅覺中心為全台唯一經過勞保局指定的嗅覺鑑定單位，引進美國賓州大學嗅覺檢測儀器，每年檢查超過千人次，並跨科整合中西醫療，今年因提供特色醫療榮獲第19屆國家生技醫療品質獎「醫院特色醫療組」銅牌獎。