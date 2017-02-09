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詩人鴻鴻：台灣出版業已內審 為中國市場拒絕王丹

2017-02-09  22:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北國際書展8日開幕，詩人鴻鴻（本名閻鴻亞）今（9）日與香港前銅鑼灣書店店長林榮基座談時表示，台灣出版業已發生內在審查，並舉九歌出版社為了中國市場，拒絕出版中國民運人士王丹的作品。

《風傳媒》報導，鴻鴻在書展說，台灣出版環境看起來多元，但其實已發生內審；這幾年很多無法在港出版的書來台灣找機會，但在台灣也有異議人士想出書，卻被出版社拒絕，原因是為了中國市場。鴻鴻舉王丹為例，過去其詩集過去都是九歌出版社發行，但為發展中國市場，九歌已很明確用該理由拒絕王丹。他說，九歌此舉其實是自我審查。

鴻鴻表示，他的出版社到北京辦展覽時也在清單放了《六四詩選》，雖然知道不會被准許展出，但他也不會先刪除。鴻鴻也表示，到中國交流時，他一定會故意選擇與西藏、六四事件有關的詩，他認為此舉鼓勵了中國創作者，「讓他們知道我們在堅持創作，他們也應該這樣努力」，而非所有人都放棄、屈服了。

鴻鴻還提到台灣電影或合拍片，若要進入中國市場，題材上都受到限制和扭曲，甚至出現戴立忍、陳玉慧澄清非台獨的事件，他說，市場成了被威權者挾持，被用來逼創作者屈服的籌碼。

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  • 詩人鴻鴻表示，台灣出版業已發生內在審查，並舉九歌出版社為了中國市場，拒絕出版中國民運人士王丹的作品。（資料照，記者張嘉明攝）

    詩人鴻鴻表示，台灣出版業已發生內在審查，並舉九歌出版社為了中國市場，拒絕出版中國民運人士王丹的作品。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 銅鑼灣書店前店長林榮基在書展舉行座談會。（記者趙世勳攝）

    銅鑼灣書店前店長林榮基在書展舉行座談會。（記者趙世勳攝）

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相關關鍵字： 中國 中國市場 九歌出版社 出版業 台北國際書展 林榮基 王丹 詩人鴻鴻
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