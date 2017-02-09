台北燈節攤位傳有二房東 日租金5000變9000

台北燈節今年移師西門町一帶舉行，現場也有文創與美食市集。但近來傳出，觀傳局原先公告的攤位收費標準為每日5000元，卻有攤商繳給「二房東」每日近9000元的費用。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-09 20:43

〔記者張凱翔／台北報導〕台北燈節今年移師西門町一帶舉行，現場也有文創與美食市集。但近來傳出，觀傳局原先公告的攤位收費標準為每日5000元，卻有攤商繳給「二房東」每日近9000元的費用。觀傳局表示，今日已經介入調查，查證屬實會要求二房東退款、並追究招攤廠商責任。

今年台北燈節總籌辦標案由公關公司集智館得標，但燈節活動眾多，有關攤位招商事宜由集智館再委任玖頤公關公司負責。日前台北燈節官網公告攤位租金收費標準為一日5000元、再加上保證金10000元，電費另外計算，得標攤位可以在西門町周邊擺攤9天。但近來卻傳出攤商抱怨被超收近一倍費用。

玖頤公關公司表示，他們的確有掌握一家攤位疑似得標之後轉租給其他人，但是否有賺轉手租金還在釐清；觀傳局股長汪彥奇說，今日市府已經到場調查，發現有一個攤販將攤位轉租出去，這部分已要求退款，其他攤位沒有發現超收費用情形；燈節期間市府會持續抽查有無類似違規情形，活動結束後會要求廠商檢討，並考慮做出懲處。