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虎科大燈區今晚點燈 光劍最受歡迎

2017-02-09  20:49

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會虎尾主燈區虎尾科技大學燈區今晚點燈，1000餘坪的展示面積，以8米高老虎氣球主燈造型點亮會場，另打造老虎尾巴造型裝置藝術燈組串接，搭配學生創作花燈作品圍繞，展示師生成果並引領參觀民眾體驗不同視覺饗宴。

虎科大虎尾燈區佈展範圍1000餘坪，除了老虎氣球主燈，另外以該校特有飛機系的機翼設計老虎尾巴象徵迎向耀眼的未來，校長覺文郁帶領師生共同點燈，並教遊客製做光劍，現場還分送熱呼呼的湯圓，大受歡迎。

覺文郁指出，該校結合各科系研發創作各式花燈，還有電子系機器人不定時表演，燈會期間歡迎遊客到該校燈區一遊，找到Marker特區粉絲頁打卡按讚，並依活動要求完成項目，即可現場組裝攜走光劍乙支或雞年小提燈，歡迎共襄盛舉。

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  • 虎尾科技大學校長覺文郁率領教學團隊為燈區點燈。（記者廖淑玲攝）

    虎尾科技大學校長覺文郁率領教學團隊為燈區點燈。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大推出的雞年小燈籠贈送遊客。（記者廖淑玲攝）

    虎科大推出的雞年小燈籠贈送遊客。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大藝術中心設計的小虎子。（記者廖淑玲攝）

    虎科大藝術中心設計的小虎子。（記者廖淑玲攝）

  • 虎科大燈區以老虎尾巴造型裝置藝術燈組亮相。（記者廖淑玲攝）

    虎科大燈區以老虎尾巴造型裝置藝術燈組亮相。（記者廖淑玲攝）

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