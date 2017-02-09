林邊燒竹製仙帝船 主神駕前五虎將拿關刀穿蓑衣
林邊普龍殿「迎仙帝」的請水儀式下午展開，農曆元月16日將燒化王船。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕林邊鄉水利村普龍殿的祀奉主神池府千歲，每5年一科舉辦的「迎仙帝」今天是建廟後的第二次，該廟特殊的儀式和以「竹」為主的各式陳設，今天下午「迎仙帝」在水利沙灘的「請水」儀式，擠滿觀看獨特習俗的人潮。
屏東海線的東港、琉球及南州每3年一科，各地的民俗信仰中心為主都會舉辦「迎王」，而3鄉鎮都最後都會以燒化王船的儀式，送王皇大帝的欽差御使返抵天庭，而鄰鄉的林邊，10年前開始，也有了燒王船的儀式。
林邊水利村的普龍殿，雖然建廟年代不久但別具特色，建廟之初就曾託夢信徒，走遍全台找來108尊石磨，並彩繪上天兵天將，而池府千歲座前的五虎將，出巡時更要彩繪臉部手拿關刀身穿蓑衣，十分獨特。
普龍殿總幹事陳秋巖表示，5年前逢建廟12周年，池府千歲指示，打造首艘傳統竹製的三仙戰船並舉辦首屆恭迎仙帝的慶典，今年則是第2科，早上由道士作法，結界五營，大總理率內外總理恭請仙帝；下午近4時，「有像仙帝」抵海灘，現場燃炮慶賀，熱鬧非凡。
明天一早「有像仙帝」將搭乘三仙船繞境，保佑當地民眾平安喜樂，農曆正月16日子時一過開始火化，文史工作者陳進成說，廟身最早為刺竹及茅草所建，也是廟名草茅代天府由來，新廟身仍以傳統茅草造型做為裝飾，保有舊時信仰的原汁原味，從竹斗笠竹廟到竹仙船，都與池府千歲和竹有關係，非常特別。
林邊普龍殿的五虎將，手拿關刀身著蓑衣，十分特別。（記者陳彥廷攝）
林邊普龍殿「迎仙帝」的請水儀式，農曆元月16日將燒化王船。（記者陳彥廷攝）
林邊普龍殿「迎仙帝」的請水儀式下午展開，農曆元月16日將燒化王船。（記者陳彥廷攝）
林邊普龍殿「迎仙帝」的請水儀式下午展開，農曆元月16日將燒化王船。（記者陳彥廷攝）
林邊普龍殿「迎仙帝」的請水儀式下午展開，農曆元月十六日將燒化王船。（記者陳彥廷攝）
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