前參謀總長陳燊齡今晚逝世 享壽93歲

2017-02-09 20:29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕官拜空軍一級上將的總統府戰略顧問、國防部前參謀總長陳燊齡今日傍晚5時於臺北三軍總醫院逝世，享壽93歲，國防部稍早表示，對此深感哀悼與不捨，謹懷莊嚴與崇敬之忱，悼念這位國軍永遠的導師，國防部將全力協助陳燊齡遺族辦理後續治喪事宜，以示尊崇。

陳燊齡民國13年出生於北平（現中國北京），民國26年對日抗戰全面爆發時，陳有感於國難當頭，萌生投身軍旅之志，遂於民國32年考入空軍官校18期，歷經戡亂及保衛台海等多項重大戰役，創下彪炳戰功。陳隨後經歷空軍中隊長、大隊長、少將聯隊長、總司令部作戰署長、空軍中將副總司令、二級上將副參謀長、空軍總司令，1989年擔任一級上將參謀總長至1991年，隨後擔任總統府戰略顧問。

國防部表示，陳燊齡熱愛飛行且技術超群，在青年飛行員時期，曾領軍飛行特技小組，執行多項飛行任務，也曾赴美接受噴射機訓練，成為我國空軍首批噴射機飛行員，也多次參與及主導軍機換裝計畫，從首批噴射戰鬥機F-84雷霆機，到自製IDF戰機，以及當前F-16、幻象2000等空軍主力戰機成軍，為我國空軍現代化重要推手，也曾親自試飛經國號戰機，以行動證明國造戰機的驕傲與價值。