暖冬沒下雨 七股紅蔥頭產季提前、價格比去年好

台南濱海的紅蔥頭已開始採收。（記者楊金城攝）

2017-02-09 20:41

〔記者楊金城／台南報導〕暖冬沒下雨，七股區種植的紅蔥頭產季提前約20天採收，北門區紅蔥頭則要到2月底採收，盤商現跟蔥農洽談收購價約1台斤18~22元，比去年1台斤15、6元要好上許多。

種植2公頃紅蔥頭的北門三光里長曾進祥說：「老天爺真難捉摸」，去年下雨，紅蔥頭遭受雨災長不大，造成歉收6成，今年沒雨，一樣影響紅蔥頭長不大而失重，幸好價格比去年好。

七股紅蔥頭面積有300公頃，產地主要在三股及十份里，去年因為雨災，品質差、產量銳減，1台斤只賣13元，北門區紅蔥頭產地主要在三寮灣地區，去年1台斤價格15、6元。

七股區紅蔥頭因暖冬沒雨，今年產季提前採收，過年前因市場需求大、缺貨，產量少的「早蔥」每台斤曾飆漲到85元，過完年後，目前陸續採收，產地價格降到18到22元。

蔥農陳聖龍說，紅蔥頭在成長期不能有太多水分，水多易造成根部腐爛，也不能沒有水分，紅蔥頭會長不大，不易賣到好價錢。今年紅蔥頭因暖冬沒下雨，原本2月底採收提前到2月初。

北門區紅蔥頭目前盤商跟蔥農洽談約1台斤20元。