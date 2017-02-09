這雙藍白拖...居然是陶做的！

2017-02-09 23:12

〔記者張忠義／高雄報導〕農曆開春，人文遠雄博物館高雄分館推出資深陶藝家張美雲、劉武的「陶意雲武之間」聯展，張美雲的創作風格，細膩且華麗，而劉武擅長以陶藝模擬日常生活用品，細緻擬真的程度，讓人驚艷。

張美雲從事陶藝創作近40年，從陶瓷彩繪做起，近年作品以鎏金為主，並加入藍染、花布的圖騰，創作風格相當細膩且華麗，並嘗試將染布的圖騰繪製在瓷器上，講究工筆及細緻。

她的創作需經雕模、注漿、成型、素燒、手工法華彩、手工繪彩、上釉、釉燒、鎏金與金燒等上百道工序，才得以完成一件佳作，她的作品曾代表台灣對外參加重要展出，宣揚台灣近代陶瓷之美。

劉武從學習國畫啟蒙，又師法馬壽華、鄧雪峰、王南雄等名家，其創作題材廣泛，包括細瓷、茶具、餐具、園藝壁飾及寺廟浮雕、交趾陶等，尤其又以靛藍磨光鎏金最為出名。他曾在總統府內展出作品「晾」，以陶藝創作模擬曬衣架上的內衣、藍白拖鞋、高跟鞋及皮鞋等日常生活用品，細緻擬真的程度，令人咋舌。

陶意雲武之間—張美雲、劉武陶藝聯展，從今天起至3月19日在高雄市林森三路172號二樓展出。