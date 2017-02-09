文資法修法再增門檻 文資委員現勘眷改中眷村

2017-02-09 20:21

〔記者陳彥廷／東港報導〕屏東東港鎮的眷村共和新村在眷改後，居民都已搬進里內的大樓共和新城，不過仍有部分眷戶居住在舊眷舍內，下一步何去何從，在地人極為關注議題，所幸文資法去年3讀後捎來好消息，今天屏東縣政府文化資產管理所偕委員到場再度現勘。

《文化資產保存法》去年7月三讀通過增修，新增的第15條條文就有公有建造物及附屬設施群自建造物完竣逾50年者，經管機關處分前必須由主管機關進行文化資產價值評估的規定。

屏東縣府政文化處文資所日前接獲國防部通知，指因共和新村舊舍老舊，還因登革熱高危險區遭縣環保局開罰，因而發文請縣府文資所評估文化價值，居民推測就是因為新增條文，致國防部處分前須經文化主管機關評估而發動，由於日前規劃就是轉賣，跟居民全區保留的訴求大相逕庭，也成文資法修法後東港首案。

今天現勘，委員初步發現當地磚牆較現今磚頭更厚實碩大，文資所主任王文章表示，共和新村內仍有部分眷戶居住，而部分保留完整的眷舍及日治時期消防栓等，早已經過現勘並列冊追蹤，此次現勘則因國防部主動提出，可視第15條的新條文為該眷改再增門檻，不過他強調，評估出的文化價值，會送交國防部供其參考，取捨仍由國防部定奪。

灰瓦厝眷村工作室創辦人、現眷戶王立皓說，新增條文確實增加保留機會，但也同時代表，若被評估不具太高文化價值，反變像替共和新村不公義的眷改背書，他重申，有人生活的眷村才有文化，絕不是「眷村博物館」可取代，盼委員們能以此點配合專業的角度評估共和新村。