冷吱吱！入冬首波寒流開始南下 預計下周二回溫

入冬首波寒流開始南下，冷空氣持續影響，今夜至明晨北台灣及金門、馬祖將出現10度以下低溫。（記者簡榮豐攝）

2017-02-09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）日受寒流影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖氣溫明顯偏低，大多為多雲到晴的天氣；僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

據中央氣象局指出，今（9）日清晨，入冬首波寒流開始南下，冷空氣持續影響，今夜至明晨北台灣及金門、馬祖會出現10度以下低溫，南部地區及台東約11至14度。

但明天白天會有小幅度的回溫，北台灣高溫約12至14度，花東地區則約16、17度，不過還是一整天偏冷；而中南部天氣較晴朗，中午前後氣溫可望上升到17至21度，不過日夜溫差超過10度，清晨夜晚氣溫依然偏低。

另外，根據天氣風險公司指出，冷空氣大幅往南，預計溫度最低的時間出現在周五清晨及周六清晨，嘉義以北平地有機會出現8-10度低溫，寒冷天氣等到下周二過後才有明顯回溫。提醒農漁養殖業及山坡地作物請做好防寒害的工作，民眾亦請注意保暖，多留意長輩、小孩以及有心血管疾病朋友的身體狀況。

強烈東北風影響，台灣各地（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動、海上作業請注意安全。

10日雲嘉南及高屏為橘色提醒（對敏感族群不健），指標污染物為細懸浮微粒。