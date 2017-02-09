高鐵大學生返校優惠列車 5折票開賣
2017-02-09 19:59
［記者黃旭磊／高雄報導］高鐵開賣大學生開學返校5折優惠列車，每天提供南下、北上各1班指定班次，總計20班次之各站停靠列車讓學生搭乘，歡迎民眾上網預購。
高鐵左營站今天表示，10日（五）至2月19日（日）期間規劃「大學生寒假開學返校5折優惠列車」，除原有適用5折、7折或85折優惠之各車次外，每天提供20班次之各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，即日起開放購票。
以往曾查獲民眾冒用大學生身份買票，高鐵表示，乘車時需攜帶本人之有效學生證正本備查，學生透過便利商店及以及手機「T-Express行動購票」App都可購買。
站方表示，左營北上之優惠列車為上午10點25分及下午1點25分發車，南港南下則為上午10點及下午1點發車。
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