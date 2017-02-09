許厝分校爭議說明會 家長怒吼：回分校

說明會中許厝分校學童家長怒吼要回分校。（記者黃淑莉攝）

2017-02-09 19:45

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校學童下週一開學要到那裡上課？國健署今天晚上6點在麥寮召開說明會，由於行政院下午對外宣布續留本校上課，地方民眾認為開說明會是「裝肖維」，家長怒吼：回分校上課，之後說明會在混亂中結束。

說明會今天晚上6點在許厝分校所在地麥寮中興村鎮天宮舉行，現場只開放給學生家長、直系親屬參加，由國健署社區健康組長林莉茹先針對國健署委託成大教授李俊璋的調查結果及專家的建議，隨後由環保署說明環境監測結果。

與會的雲林縣議員林深、許厝分校五育基金會顧問許芳餘、麥寮鄉長許忠富、中興村長許再發等人都要求中央、縣府遵守去年協調的決議，新的報告沒問題，師生即回分校。

張姓學童家長說，國健署及環保署的檢測結果都說沒問題，就應該讓學生回到分校，分校距離村莊近、求學環境空敞，孩子也想回到分校，希望中央、縣府能聽到地方的聲音。

林深表示，前一天中央、縣府還互推責任，今天中央突然對外宣布續留本校，連續2次「未審先判」，已讓民眾對中央失去信心，地方不排除發動激烈抗爭。

多位家長聽完國健署、環保署及縣府教處長梁恩嘉發言憤怒高喊，「回分校、堅持回分校」說明會在一片混亂中結束。

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