| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前參謀總長陳燊齡今晚逝世 享壽93歲 花蓮空軍上士 在高雄轎車上燒炭身亡 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 生活

伯立歐家園安養身障者 二林農會6年捐200萬

2017-02-09  19:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會7年前開始，規劃籌募「伯立歐家園Polio Home」興建基金，擬在彰化縣竹塘鄉興建「伯立歐家園」，讓年邁的小兒麻痺者在父母不在時，仍有一個溫暖的庇護場所，彰化縣二林鎮農會響應6年，捐出超過200萬元，一點一滴積少成多。

今天，關懷協會與二林鎮農會在彰化縣政府中庭進行捐款儀式，由極限輪椅舞團和庇護學員們熱舞表演下揭開序幕，靈活的輪椅舞蹈舞出活力和熱情，二林鎮農會理事長蔡宗廷、總幹事蔡詩傑等人，代表捐出印有捐款金額的大型支票給關懷協會，宣告繼續播下已連續播種6年的愛心種籽。

從保育園變身為喜樂小兒麻痺關懷協會，今年創立52年，當年保育園收容不少家境清寒的小兒麻痺孩子，這群孩子隨著歲月的流逝，長大成人並逐漸邁入老化，而他們的父母、親人更老或已逝，未來更需要另一個能夠安養老年的生活環境。

99年，關懷協會開始發起為這群小兒麻痺朋友建造「伯立歐家園」，透過二林農會的協助低利貸款，在竹塘鄉買下約一甲地的家園基地，並在空地種植稻米，以「希望」為種子，結出圓夢的果實，藉由愛心企業及大眾的認購，盈餘再挹注「伯立歐家園Polio Home」基金。

100年，二林鎮農會發起「您消費、我捐款，打造伯立歐家園Polio Home」公益活動，6年來共捐出超過200萬元，民眾只要購買貼有「5元」字樣貼紙的二林鎮農會商品，農會相對提撥5元，捐贈給喜樂小兒麻痺關懷協會做為「伯立歐家園Polio Home」基金。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，盼由二林農會拋磚引玉和響應，讓募款越來越順利，儘早把伯立歐家園興建完成。

廣告
  • 二林鎮農會捐款資助興建伯立歐家園基金。（記者張聰秋攝）

    二林鎮農會捐款資助興建伯立歐家園基金。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二林農會 喜樂小兒麻痺關懷協會 安養 小兒麻痺 身障者
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：伯立歐家園安養身障者 二林農會6年捐200萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.