伯立歐家園安養身障者 二林農會6年捐200萬

2017-02-09 19:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會7年前開始，規劃籌募「伯立歐家園Polio Home」興建基金，擬在彰化縣竹塘鄉興建「伯立歐家園」，讓年邁的小兒麻痺者在父母不在時，仍有一個溫暖的庇護場所，彰化縣二林鎮農會響應6年，捐出超過200萬元，一點一滴積少成多。

今天，關懷協會與二林鎮農會在彰化縣政府中庭進行捐款儀式，由極限輪椅舞團和庇護學員們熱舞表演下揭開序幕，靈活的輪椅舞蹈舞出活力和熱情，二林鎮農會理事長蔡宗廷、總幹事蔡詩傑等人，代表捐出印有捐款金額的大型支票給關懷協會，宣告繼續播下已連續播種6年的愛心種籽。

從保育園變身為喜樂小兒麻痺關懷協會，今年創立52年，當年保育園收容不少家境清寒的小兒麻痺孩子，這群孩子隨著歲月的流逝，長大成人並逐漸邁入老化，而他們的父母、親人更老或已逝，未來更需要另一個能夠安養老年的生活環境。

99年，關懷協會開始發起為這群小兒麻痺朋友建造「伯立歐家園」，透過二林農會的協助低利貸款，在竹塘鄉買下約一甲地的家園基地，並在空地種植稻米，以「希望」為種子，結出圓夢的果實，藉由愛心企業及大眾的認購，盈餘再挹注「伯立歐家園Polio Home」基金。

100年，二林鎮農會發起「您消費、我捐款，打造伯立歐家園Polio Home」公益活動，6年來共捐出超過200萬元，民眾只要購買貼有「5元」字樣貼紙的二林鎮農會商品，農會相對提撥5元，捐贈給喜樂小兒麻痺關懷協會做為「伯立歐家園Polio Home」基金。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，盼由二林農會拋磚引玉和響應，讓募款越來越順利，儘早把伯立歐家園興建完成。