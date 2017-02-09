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南市卯勁推動英語二官語 大舉招訓英語教師

2017-02-09  20:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推動英語二官語政策，籌設雙語實驗學校與雙語教育試辦計畫、招考具英語能力教師，試辦計畫將於106學年度上路，因此市府先舉辦「雙語教育CLIL教師培訓」，為推動雙語教育奠定基礎。

第二官方語言辦公室表示，雙語教學重點是以英文教授其他科目，如自然、藝術人文、體育、健康等，增加國小學生於英語課之外接觸英語的時數，強化培養英語聽說能力。

二官辦表示，師資是南市推動雙語教育關鍵，這次培訓分「英語教師組」與「一般教師組」，共有來自36校的65位教師參與研習，協助國小英語教師與一般教師瞭解CLIL（Content and Language Integrated Learning），內容與語言整合學習法，即以英語教授其他科目的基礎架構與內涵精神，提升學生有效學習，並提供南市雙語教育試辦學校支持系統。

二官辦主任劉世忠表示，推動國小雙語教學是二官語政策重要基石，106學年度規劃由2所雙語實驗學校與6所雙語教育試辦學校開始，以「2+6」學校作為雙語教學辦學領頭羊。

培訓營的「英語教師組」由敦煌書局（Caves Books）規劃研習課程，主題包括CLIL教師具備的條件及工作內容、執行CLIL基本概念的方法、如何設計一堂40分鐘的CLIL課等。

「一般教師組」由英國文化協會（British Council）規劃，由外籍講師Gerhard Erasmus授課，協助教師以英語教授非英語學科的語言能力，主題包括介紹及演練，運用課室英語進行各種教學活動等。

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  • 南市推動英語二官語政策，舉辦「雙語教育CLIL教師培訓」，為推動雙語教育奠定基礎。（記者洪瑞琴翻攝）

    南市推動英語二官語政策，舉辦「雙語教育CLIL教師培訓」，為推動雙語教育奠定基礎。（記者洪瑞琴翻攝）

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