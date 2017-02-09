南市民營停車場突漲價 議員爆：國民黨轉投資事業
市議員邱莉莉指出，「嘟嘟房」停車管理業者，是全國最大的停車管理業，但任意漲價，交通局應該徹查、協調。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕台南市一間民營停車管理業者「嘟嘟房」，在中西區和意路一帶，有超過800格小型車停車格位，日前公告月票漲了800元、季票漲了1500元，市議員邱莉莉認為，業者把漲價怪罪市場機制，是不負責的說法，並還爆料，嘟嘟房是國民黨營事業轉投資，曾被披露一年可賺6億元，要求市府交通局協調、徹查，交通局回應，經過協調，在季票部分業者有讓步，調漲500元。
邱莉莉說，「嘟嘟房」是國內目前最大的民營停車管理業者，全台南共有8處停車管理站，和意路的「置地廣場站」7日公告，將調漲停車收費，由於漲幅近5成，加上附近沒有公有停車場，引起市民抱怨，認為業者相準拖吊熱區，大幅提高停車收費簡直是「趁火打劫」，也認為市府不應放任業者在停車空間嚴重缺乏的地區隨意漲價。
邱莉莉還爆料，嘟嘟房是國民黨黨營事業中興電工轉投資，她上嘟嘟房網站查詢，嘟嘟房經常任意調漲臨時停車費率，各站月票收費也只見漲不見降。
不過嘟嘟房業者認為，公司調漲有參考各地停車場收費，一般露天的停車場，月費差不多2000元，公司是室內停車場，調漲到與外面差不多的價格很合理，且停車問題與政治立場無關，也有員工支持民進黨。
但邱莉莉認為，業者不能以符合市場機制作藉口，且交通局仰賴民營停車場，也要有回饋辦法的要求，停車場若沒有優惠誘因，就會成為「鄰避設施」，核發停車場證的交通局不能避開責任。
邱莉莉強調，嘟嘟房只賣月票和季票，是否為隨時漲價預留空間，也是市民的疑慮，另外嘟嘟房置地停車廣場原收費的使用率有40%，若價格一次漲近5成，勢必再拉低停車場使用率，進而增加違規停車情況。
交通局指出，接獲議員的投訴後，該局已經與業者協調，業者願意退讓，不過在月票上維持原先調漲，但季票上將由調漲1500百元，變成調漲500元。
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