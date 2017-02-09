灑水車大變身 改造成清溝車後成清淤利器

三星鄉公所花費150萬元，把灑水車改造成清溝車。（三星鄉公所提供）

2017-02-09 19:49

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉公所發揮物盡其用理念，花費150萬元委請廠商把灑水車改造成清溝車，提升清淤效率，受理鄉民申請清於，以鄉內都市計畫區為優先處理範圍。

三星鄉灑水車經過廠商改裝，變身清溝車，附上高壓馬力配備，最大沖力250磅，每分鐘流量250公升。

三星鄉長黃錫墉說，清溝車服務地點包括市區街道、聯外道路、住家街道排水溝，住戶如有需求，以都市計畫區優先處理，三星鄉清潔隊洽詢電話：03-9891980。