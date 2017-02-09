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嘉義菸農舉火把 告別末代菸田

嘉義縣中埔鄉50多名菸農與村民不畏寒風，在菸田手持菸桿火把，高舉照亮收成完的菸田，象徵與末代菸田告別。（記者曾迺強攝）

2017-02-09  19:36

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義是我國菸草主要產區之一，全盛時期栽種面積3千多公頃，其中，又以中埔鄉是嘉義地區菸業重鎮，隨著台灣菸酒公司終止保價收購，台灣菸業將走入歷史，今天傍晚有50多名菸農與村民不畏寒風，在菸田手持菸桿火把，高舉照亮收成完的菸田，象徵與末代菸田告別。

台灣省菸草協進會理事林健生說，自家種菸產業傳承3代，以往農曆年前後的採菸、烤菸時節，幾乎全家族動員，如今因種植面積越來越少、沒有年輕人投入，近年已是名符其實的黃昏產業，隨著終止收購，只能無奈向菸田告別，改種其它作物。

中埔鄉攝影家魏三峰發起菸草火把節，今天傍晚號召50多名菸農、村民在林健生的菸田集合，邀請中埔鄉長李碧菁、鄉代會主席何韻定等人焚香感謝老天庇祐農民豐收，隨後高舉火把向末代菸田告別，多名民眾把握機會，拿起相機、手機紀錄這難得的畫面。

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標題：嘉義菸農舉火把 告別末代菸田


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