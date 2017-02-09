凍漲近20年 北市31處公有市場租金 市府喊漲
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市公有市場租金凍漲將近20年，據此，台北市政府決定調整漲幅上限20％，將分4年調整，依2016年公告地價試算，北市共有31處市場租金要調漲、10處要調降，台北市長柯文哲指示，調整者分年調漲、調降者一次降足。而台北市以東門市場漲幅最高，試算結果，年租金將由目前的139萬元，在4年後漲至744萬元，大漲5.3倍，市政會議通過就能實施，但基於尊重議會，還是會送議會備查後才公告上路。
公有市場租金普遍低廉，自2000年凍漲至今，當年以各市場公告地價的平均調幅作為市場攤位的租金調整依據，但隨著東區發展、西區沒落，全市平均後調漲，對西區並不合理，造成了租金失衡，且多年未漲，更無法真實反應市場經營區位，市場處早有意調整。
市場處表示，現行攤位租金與市場行情脫鉤，社會大眾普遍對公有市場的攤位租金多有建言，但因去年公告地價大幅調整，考量現在景氣差，攤商多反映生意不佳，因此訂定租金調整幅度上限，減少對攤商的衝擊。
市場處今天向柯文哲報告後，決定重新調整公有市場租金，調整者將設定漲幅上限20％、分4年緩漲，每年限漲5％，調降者則一次降足，並取消攤位轉讓權者的土地租金6折優惠。台北市共有31處市場租金要調整，多集中於東區，以東門市場為例，年租金4年內恐大漲5.3倍；10處調降市場，則以雙連市場受惠做多，年租金可從371萬元降至199萬元。
但市場處主秘王夢龍說，租金調漲都有和攤商代表討論，由於市府有設定漲幅上限和緩漲機制，東門市場各攤位的第1年平均月租金只是從3600百元，漲至3800百元。
另外，由於攤位轉讓使用權者，已不具市場建置時收容公共設施用地拆遷戶、原住民、身心障礙者、有證流動攤販、及國軍退除役官兵等分配攤位使用的公益性質，將於「台北市公有零售市場攤（鋪）位使用費收費標準」修正公布1年後，取消土地租金6折優惠，藉以使市場回歸商業機制，符合公平原則。
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標題：凍漲近20年 北市31處公有市場租金 市府喊漲
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