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賣場推情人節「單身狗」專區 網友：嗆夠我了沒...

雲林一間大賣場的情人節專區，出現「單身狗」專區，在網路上引發熱議。（圖擷取自臉書）

2017-02-09  20:25

〔即時新聞／綜合報導〕元宵節燈會於各地盛大開幕，下週登場的情人節緊追在後，不少商家早已推出各種情人節的相關活動。有民眾就在批踢踢指出，日前往賣場購物，經過情人節專區時，卻驚見「單身狗專區」，超狂飆語讓不少網友嘆道：「嗆夠我了沒」、「單身企劃崩潰」

目擊名眾指出，日前前往雲林一間大潤發，經過情節專區時，卻發現這個「單身狗專區」，只見照片中，該區擺放的商品不是巧克力，而是泡麵、啤酒、衛生紙等，上面還放著大大的看板，標語寫道：「單身汪」、「狗吃巧克力會死」、「問君能有幾多愁，我也是條單身狗」、「沒有恩愛，就沒有傷害」、「單身狗也是狗，秀恩愛屬於虐狗行為，可以不愛但請不要傷害」

不少網友看完表示，「嗆夠我了沒QQ」、「單身企劃一定是單身崩潰了」、 「賣場沒有極限」、「哈哈哈哈哈」、「大潤發一個80」、「X...只能推了TAT」、「推狗吃巧克力會死，貓也不能吃」、「企劃一定是單身，怨念大爆發」、「好詩 好詩」、「幫柯基哭哭」

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