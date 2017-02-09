寒流發威越晚越冷 淡水跌破7度入冬新低

2017-02-09 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕入夜後寒流開始發威，全台平地最低溫今晚出現在新北市淡水，在今晚7點測出攝氏8.7度低溫，刷新入冬以來低溫紀錄，不過在晚間8點56分時，溫度持續下降，測得6.9度，再度刷新紀錄，且越晚可能越冷。

中央氣象局持續發布低溫特報，氣象局提醒，這波寒流將持續到下週一，越晚會越冷，希望民眾要做好保暖措施，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意安全，以免一氧化碳中毒。