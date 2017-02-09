全鋒客服中心 進駐大學校園

2017-02-09 19:22

〔記者蘇福男／燕巢報導〕全鋒事業集團首創先例，進駐樹德科技大學橫山創意基地，設置南部客服中心，將培訓同學成為客服專職人員，同學在校即可打工，畢業即就業，打工時數還可列入年資。

全鋒事業集團涵蓋愛車防護、行動保修、加油站、貴賓專接、保險、客服、旅遊、生活玩家等8大事業體，也是國內首家提供24小時全年無休拖吊服務的汽車服務公司，市佔率逾85%。

由於每天客服電話多達10幾萬通，台北、台中和中國廈門三地客服中心不堪負荷，因此選在高雄設置南部客服中心，分流道路救援和保險客服業務。

全鋒事業總經理于蓓蒂表示，由於該公司之前與樹德科大有聯手建置Join Me App經驗，為消費者提供機車快遞、高級車接送和道路救援便利服務，因此南部客服中心進駐樹德科大橫山創意基地4樓，提供行銷系學生學中做、做中學的客服接線服務。

她表示，南部客服中心斥資上千萬元經費，建置專業客服電腦系統、不斷電及錄音等最新設備，每年將提供同學20個正職、40個兼職實習機會，正職27k起薪，兼職時薪133元，同學在校即可就近打工，畢業可留任或轉職旗下企業體，目前錄取首批70名同學尚在培訓中。

國企系4年級同學余梓綾說，她之前曾在某家連鎖速食店打工，放學後就要趕路上工，現在沒課在學校就能打工，且畢業後有優先留用優勢，對未來不再感到徬徨。

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