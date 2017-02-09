插畫家本尊現身 桃園插畫大展週末有簽畫會
［記者陳昀／桃園報導］「桃園插畫大展─亞洲崛起」正在桃園展演中心一樓展場熱鬧舉行，展期至3月5日，皆為免費入場，期間除了展出250位來自不同國家插畫家的作品，還有電影動畫區、實境展示區等，桃園市政府藝文設施管理中心也邀請如「大盜韓不助」、「狗與鹿」等插畫家，於週末下午不定期舉行簽畫會，與畫迷近距離互動。
藝設中心表示，這次展覽網羅了來自台、日、韓、中、港、澳、新、馬、美、加等國插畫家們競飆創意，有別於一般的靜態展，展區結合動畫、電影、實境展示等手法，帶給觀眾更多元新奇的體驗。
藝設中心指出，像電影動畫區展現台灣插畫家貓靈為魏德聖導演《52Hz, I love you》的電影插畫；實境展示區則展出日本知名插畫家窪之內英策作圖時使用的專業器具，還原他的工作室情境，還有精彩的多媒體聲光展示，且有彩繪車、插畫家眼中的桃園、初音未來、水豚君、插畫繪本與延伸應用等展區，展出內容相當豐富。
藝設中心說，為了讓民眾有機會一睹插畫家風采，並近距離與喜愛的插畫家互動，主辦單位特地邀請多位知名台灣插畫家於週末下午舉辦簽畫會活動，皆為免費入場，其中「微光分子」、「灰塵魚」為桃園在地的優秀插畫家，他們特地繪製中壢馬祖新村、埤塘等富有桃園特色的插畫作品，集結成「插畫家眼中的桃園」展區，歡迎民眾踴躍前往參觀。
「桃園插畫大展─亞洲崛起」展出日期：1月21日至3月5日，週二至週日 9:00-17:00（週六延長展出至21:00），2/28休展。
簽畫會場次：
1. 2/11 14:00 ：瑪麗不是女傭、悄悄畫、傲蕉猴、鮭子噴米粒
2. 2/11 15:00 ：微光分子、灰塵魚、Mengyu Chen Studio
3. 2/12 14:00 ：大盜韓不助、阿學R Xue、家常變Fun、憤怒男 呼嚕嚕
4. 2/12 15:00 ：安你好、吉米謝
5. 2/18 14:00 ：啾啾妹、耍花招、有熊氏
6. 2/18 15:00 ：Sky Yong
7. 2/19 14:00 ：心界村插畫設計舖、Ann Chou、阿咧亞里
8. 2/25 14:00 ：狗與鹿、三隻熊、onion man
9. 3/4 14:00 ：哈雷大叔、焦糖兔、大叔到骨子裡、Bazaza
10. 3/4 15:00 ：創克斯Trunks 、浩里斯hoelex
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高英工商創客生活營「溫故知新」 學生：寒假真有趣
- 鬼壓床還不可怕？禮儀師說最恐怖的是這個
- 最國際化大學 台大清大上榜
- 助塞爾維亞難民不斷炊 慈濟海外志工伸援
- 「三民主義統一中國」圍牆保留 水交社見證歷史
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
- 重繪「風城情波」看板 影博打造新門面
- 2/9重要財經新聞一覽
- 安徽大爆炸有無傷亡？ 醫生：不可能告訴記者
- 天冷窩賭場取暖「推筒子」 龜山警破門逮8人
- 〈國際現場〉智利銅礦工人罷工 銅價應聲漲
- 國民黨：交通部不要冷血 勞動部要保障勞工
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 搶超商惡少已可出院 8名警力戒護帶回偵訊
- 先別管好不好吃了！爆紅「灑鹽寶貝」 超性感手勢讓女網友為之瘋狂！
- 交部對華航、台鐵處理不同？政院：台鐵是國家擁有
- 領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩
- 偽造外勞居留證 2嫌被判刑
- 經典賽》胡金龍3分砲帶動 台灣隊4轟大勝溫莎皇家
- 中職》獅隊本土先發10搶3 蔗總看好羅錦龍
- T.O.P入伍惹心碎 女星甜喊：不能兵變喲
- 台灣燈會試營運 ８米高巨偶「霹靂」轟動
- 怪手司機受困泥水中 強撐2小時撿回一命
- 省過頭？ 交通標誌修改居然用貼的！
- 自由開講》醫療絕對不是服務業
- 黨主席選舉互相殘殺 他們籲洪秀柱「優雅轉身」
- 忘帶鑰匙爬牆卡空中 12個消防員來救他
- 萬少丞入黨資料外流 中常委要黨究責 「怎麼死的才知道」
- 男歌手喝水都好笑 瞿導讚天生喜劇咖
- 台股收盤上漲46.93點 報9590.18點
- 民視林口總部團拜 阿祖級石英怨還沒當阿公
- 不讓洪曉蕾專美於前？ 王世均攜「乾妹妹」回豪宅
- 3男市區攔車劫人 網友：「玩命關頭」當街上演？
- 中職》獅隊四將出征台日賽 潘武雄：可惜遇不到大谷
- 雄獅一月營收15.4億元 創歷年同期新高
- 國小客語開課率2成 竹縣憂補助
- 國巨賣飛磁不能認列 違規公告遭罰5萬
- 海倫清桃被冷凍？ 經紀公司這樣說
- 正統鹿耳門聖母廟鬧元宵 高空煙火有看頭
- 太保花海節夯 春節吸客30萬人次
- 藍委挺同婚遭嗆開除黨籍 詹啟賢：黨不是一言堂
- 叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童
標題：插畫家本尊現身 桃園插畫大展週末有簽畫會
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email