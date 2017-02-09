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插畫家本尊現身 桃園插畫大展週末有簽畫會

2017-02-09  19:47

［記者陳昀／桃園報導］「桃園插畫大展─亞洲崛起」正在桃園展演中心一樓展場熱鬧舉行，展期至3月5日，皆為免費入場，期間除了展出250位來自不同國家插畫家的作品，還有電影動畫區、實境展示區等，桃園市政府藝文設施管理中心也邀請如「大盜韓不助」、「狗與鹿」等插畫家，於週末下午不定期舉行簽畫會，與畫迷近距離互動。

藝設中心表示，這次展覽網羅了來自台、日、韓、中、港、澳、新、馬、美、加等國插畫家們競飆創意，有別於一般的靜態展，展區結合動畫、電影、實境展示等手法，帶給觀眾更多元新奇的體驗。

藝設中心指出，像電影動畫區展現台灣插畫家貓靈為魏德聖導演《52Hz, I love you》的電影插畫；實境展示區則展出日本知名插畫家窪之內英策作圖時使用的專業器具，還原他的工作室情境，還有精彩的多媒體聲光展示，且有彩繪車、插畫家眼中的桃園、初音未來、水豚君、插畫繪本與延伸應用等展區，展出內容相當豐富。

藝設中心說，為了讓民眾有機會一睹插畫家風采，並近距離與喜愛的插畫家互動，主辦單位特地邀請多位知名台灣插畫家於週末下午舉辦簽畫會活動，皆為免費入場，其中「微光分子」、「灰塵魚」為桃園在地的優秀插畫家，他們特地繪製中壢馬祖新村、埤塘等富有桃園特色的插畫作品，集結成「插畫家眼中的桃園」展區，歡迎民眾踴躍前往參觀。

「桃園插畫大展─亞洲崛起」展出日期：1月21日至3月5日，週二至週日 9:00-17:00（週六延長展出至21:00），2/28休展。

簽畫會場次：
1. 2/11 14:00 ：瑪麗不是女傭、悄悄畫、傲蕉猴、鮭子噴米粒
2. 2/11 15:00 ：微光分子、灰塵魚、Mengyu Chen Studio
3. 2/12 14:00 ：大盜韓不助、阿學R Xue、家常變Fun、憤怒男 呼嚕嚕
4. 2/12 15:00 ：安你好、吉米謝
5. 2/18 14:00 ：啾啾妹、耍花招、有熊氏
6. 2/18 15:00 ：Sky Yong
7. 2/19 14:00 ：心界村插畫設計舖、Ann Chou、阿咧亞里
8. 2/25 14:00 ：狗與鹿、三隻熊、onion man
9. 3/4 14:00 ：哈雷大叔、焦糖兔、大叔到骨子裡、Bazaza
10. 3/4 15:00 ：創克斯Trunks 、浩里斯hoelex

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  • 「桃園插畫大展─亞洲崛起」正在桃園展演中心一樓展場熱鬧舉行，展期至3月5日，皆為免費入場。（記者陳昀攝）

    「桃園插畫大展─亞洲崛起」正在桃園展演中心一樓展場熱鬧舉行，展期至3月5日，皆為免費入場。（記者陳昀攝）

  • 「桃園插畫大展─亞洲崛起」正在桃園展演中心一樓展場熱鬧舉行，展期至3月5日，皆為免費入場。（記者陳昀攝）

    「桃園插畫大展─亞洲崛起」正在桃園展演中心一樓展場熱鬧舉行，展期至3月5日，皆為免費入場。（記者陳昀攝）

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