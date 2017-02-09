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衰！新車回原廠檢修卻撞損 消保官要公司出面協調

2017-02-09  19:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕衰！基隆盛姓民眾買的新車，才開了1000多公里，農曆年前由業務員開回原廠檢修保養，不料在高速公路上卻發生事故，新車右前方整個凹損，至今賠償談不攏，盛姓車主今天求助市府消保官黃美瓏，將要求總公司出面協調賠償。

盛姓車主說，她白色豐田小客車去年6月買的，至今才開1000多公里，當初購車時業務員售後服務，滿1000公里由業務員開回原廠檢修保養，因此，業務員在1月21日晚上來開車回原廠檢修，沒想到22日上午前往修理廠途中，在國道撞上客運，右前方凹損嚴重。

盛姓車主說，營業所主管卻不承認有這項「售後服務」，推給菜鳥業務員個人行為；業務員希望她以保險修車，願意支付明年增加的保費，但新車由業務員開回檢修卻變成「事故車」，還要她出險修理，讓她無法接受，她要求賠償同年份、同款車、里程數在兩千公里以內，或是至少要賠償修車費，但都談不攏。

事發至今20天，車輛還在修理廠風吹雨淋，也未提供代步車，沒有任何補救措施，她氣得向消保官申訴。

消保官黃美瓏表示，這是業務員替公司執行業務的一部分，因此，公司有連帶責任，將要求豐田汽車總公司出面協調賠償。

柯姓業務員表示，他願意將車輛修復再包個紅包給盛姓車主；豐田南港營業務管理人員表示，會介入協助該業務員與車主協調賠償。

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  • 盛姓車主的新車由業務員開回原廠檢修保養卻發生意外事故，嚴重受損。（盛姓車主提供）

    盛姓車主的新車由業務員開回原廠檢修保養卻發生意外事故，嚴重受損。（盛姓車主提供）

  • 新車檢修卻變成事故車，盛姓車主氣得向消保官申訴。（記者盧賢秀攝）

    新車檢修卻變成事故車，盛姓車主氣得向消保官申訴。（記者盧賢秀攝）

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