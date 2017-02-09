網友爆設計業太血汗 設計師反嗆：自己能力差
〔記者張凱翔／台北報導〕有網友上PTT爆料設計業普遍工作過勞超時又沒有加班費，認為正派經營的設計公司都因為成本不敵這些非法公司而關門大吉，他還列出不給加班費的32家公司名單，希望抵制這些公司能讓設計師勞動正常化。不過知名平面設計師吳介民臉書轉貼該文表示，該網友若不是自己能力差、不然就是找不到工作挾怨報復。
網友爆料，他的朋友是剛設計系畢業的社會新鮮人，前陣子透過人力銀行面試36家設計相關公司，卻只有4家表示有加班費，其他間都工時超長且起薪僅給28至30K，最低的還有21K。讓網友最傻眼的是，其中有2家公司在面試中表示沒有固定上下班時間，另一家則說每週六要「固定加班」，讓他大嘆現在公司都把新人當免洗工具，最後列出32家「不合格」公司名單。
同為設計師的藍本設計執行長吳介民臉書轉發貼文表示，該網友面試36家，「能力是有多差啦」，有可能是能力太差被公司打發，或是沒上就公布公司名稱挾怨報復；他認為年輕人不要沒能力就談福利，若真的很行就跳槽或出來開公司，而且那些公司是否違法也是勞動局說了算、不該用網路爆料公審，認為網友只是出來討拍刷存在感。
同樣是社會新鮮人的平面設計師廖先生表示，設計業很難有固定上下班時間，但能力好的人可以短時間就把工作完成；對有公司要求週六固定加班感到不可思議，認為這樣很沒效率，重點是設計業應該有合理的加班費計算或績效制度，才能保障勞動條件。
北市勞動局勞基科表示，若資方給薪低於最低工資已違反《勞基法》廿三條，可處2萬至100萬罰鍰；同法第七條亦規定勞動契約應載名上下班時間，才有利加班費計算，違反者可處2萬至30萬元罰鍰；若未給付加班費也可依《勞基法》廿四條處2萬至100萬罰鍰。勞動局表示，若發現有公司違反相關規定，可向地方主管機關檢舉。
律師陳業鑫表示，若網友被名單中的公司控告卻無法舉證爆料屬實，可能違反《刑法》三一〇條第二項加重毀謗罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金，民事則可能會依《民法》一八四條第一項、一九五條第一項不法侵害他人名譽信用等判處賠償，並得請求網友應回復名譽登報道歉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 高英工商創客生活營「溫故知新」 學生：寒假真有趣
- 今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊
- 李來希臉書PO文搏同情？ 反讓網友嗆翻軍公教
- 台南六甲火雞場出現異常死亡 死逾3千隻
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 童仲彥家暴案 民進黨中常會建議除名
- 配合年金改革 蔡總統補提名陳慈陽任考試委員
- 雄獅一月營收15.4億元 創歷年同期新高
- 股后精測擬配發股利8元 低於市場預期 今開盤下跌
- 2公尺雙塔3度對決 泰山譚傑龍大躍進
- NBA》拒絕連敗 勇士痛宰公牛
- 手機廠僅4家獲利 蘋果賺走92％
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 女子身中14刀半裸陳屍校園 監視器拍到可疑男子
- 不讓洪曉蕾專美於前？ 王世均攜「乾妹妹」回豪宅
- NBA》爵士老強森打出回春表現 6記三分彈輕取鵜鶘
- 中醫院爆重大醫療疏失 害5人交叉感染愛滋病
- 邵雨薇工作爆量 躺沙發練就秒睡技能
- 南投農會選舉 民進黨拚「破蛋」
- 天乾物燥 竹縣今年火警已爆增近200件
- 農漁會選舉 基檢反賄選宣導 漁港趴趴走
- 中職》未來中職賽事 機捷將計畫加開末班車
- 群創1月營收月減15.2％ 年增29.3％
- 王光祿案開庭 專家證人：原住民狩獵權應受保障
- 挺同婚「葬送國民黨未來」 許毓仁：刺激思考
- 副秘書長被判有罪 國民黨中央力挺對抗「政治辦案」
- 黨主席選舉互相殘殺 他們籲洪秀柱「優雅轉身」
- IKEA絕版品出清 5折起限時開賣
- NBA》熱火銳不可擋 燒毀公鹿拿12連勝
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 自由限時批》潘維剛不太像「女黑馬」，盧秀燕或可耳目一新！
- 吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子
- 經典賽》這3國打線火星等級 先發9人平均超過200轟
- 穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲
- 玩太嗨！熟男、嫩妹邊騎邊搖晃 最後悲劇了...
- 偷賣場多件外套 通緝犯辯要幫子女保暖
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- 4歲女兒玩火燒毀屋 老爸亂放打火機吃官司
- 上空曬日光浴遭驅趕 阿根廷女郎抗議
- 台人涉澳洲非法打工 外交部指「情節輕微已回台」
- 18歲女偶像離奇死亡 死因成謎葬禮細節不公開
- 博硯「說」法》Uber走了之後，我們怎麼處理這些問題？
- 「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因
標題：網友爆設計業太血汗 設計師反嗆：自己能力差
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email