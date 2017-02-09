網友爆設計業太血汗 設計師反嗆：自己能力差

2017-02-09 18:53

〔記者張凱翔／台北報導〕有網友上PTT爆料設計業普遍工作過勞超時又沒有加班費，認為正派經營的設計公司都因為成本不敵這些非法公司而關門大吉，他還列出不給加班費的32家公司名單，希望抵制這些公司能讓設計師勞動正常化。不過知名平面設計師吳介民臉書轉貼該文表示，該網友若不是自己能力差、不然就是找不到工作挾怨報復。

網友爆料，他的朋友是剛設計系畢業的社會新鮮人，前陣子透過人力銀行面試36家設計相關公司，卻只有4家表示有加班費，其他間都工時超長且起薪僅給28至30K，最低的還有21K。讓網友最傻眼的是，其中有2家公司在面試中表示沒有固定上下班時間，另一家則說每週六要「固定加班」，讓他大嘆現在公司都把新人當免洗工具，最後列出32家「不合格」公司名單。

同為設計師的藍本設計執行長吳介民臉書轉發貼文表示，該網友面試36家，「能力是有多差啦」，有可能是能力太差被公司打發，或是沒上就公布公司名稱挾怨報復；他認為年輕人不要沒能力就談福利，若真的很行就跳槽或出來開公司，而且那些公司是否違法也是勞動局說了算、不該用網路爆料公審，認為網友只是出來討拍刷存在感。

同樣是社會新鮮人的平面設計師廖先生表示，設計業很難有固定上下班時間，但能力好的人可以短時間就把工作完成；對有公司要求週六固定加班感到不可思議，認為這樣很沒效率，重點是設計業應該有合理的加班費計算或績效制度，才能保障勞動條件。

北市勞動局勞基科表示，若資方給薪低於最低工資已違反《勞基法》廿三條，可處2萬至100萬罰鍰；同法第七條亦規定勞動契約應載名上下班時間，才有利加班費計算，違反者可處2萬至30萬元罰鍰；若未給付加班費也可依《勞基法》廿四條處2萬至100萬罰鍰。勞動局表示，若發現有公司違反相關規定，可向地方主管機關檢舉。

律師陳業鑫表示，若網友被名單中的公司控告卻無法舉證爆料屬實，可能違反《刑法》三一〇條第二項加重毀謗罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或1000元以下罰金，民事則可能會依《民法》一八四條第一項、一九五條第一項不法侵害他人名譽信用等判處賠償，並得請求網友應回復名譽登報道歉。