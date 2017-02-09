80長輩新春共餐 志工端菜、自製天燈服務到位
2017-02-09 18:44
土城頂欣社區發展協會舉辦新春共餐，同時安排合唱團演出、慶生活動等，讓長輩們超歡樂。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕土城頂欣社區發展協會舉辦新春共餐，志工們不但大秀廚藝，端出五十多道豐盛料理，還自組合唱團，演唱新春歌曲助興，最後發送由志工們親自設計、融合社區特色的蝴蝶天燈，讓長輩們熱鬧過年，透過美食與音樂凝聚社區意識。
為打造幸福社區，頂欣社區發展協會從民國九十九年開始積極進行社區營造，除籌組志工栽植兩千五百多株台灣原生種及蜜源植物吸引蝴蝶外，也自組欣悅合唱團，每逢佳節表演，並透過定期共餐，活絡社區氣氛。
協會此次以「一家一菜色」的方式辦理共餐，志工們展現熱心，一人端出二至三道拿手菜擺滿餐桌，讓長者吃的心滿意足，同時安排合唱團演出、慶生活動等，長輩們在同樂的氣氛下，吃得特別香。
志工李川木與蕭華英特別以頂欣社區著名的台灣原生十二種斑蝶及紫蕭鶇為主題，設計一款蝴蝶天燈，分送給現場八十多位長輩，協會理事長許山英表示，藉此鼓勵長輩們走出家門，參與社區活動。
當日壽星七十五歲的蔡翁桂笑著表示，「在這社區住真的很幸福。」土城區長楊志宏也指出，無論長者或志工都對頂欣社區充滿認同感，讓每一次的共餐都有不一樣的感動。
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