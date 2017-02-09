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雙和醫護派駐友邦馬紹爾 為台尋友誼拚外交

2017-02-09  18:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣的外交和邦誼，面對中國的強勢經濟與政治力競爭倍感艱困， 但是還好有國民軟實力為台灣維繫友邦情誼，像是位於南太平洋的馬紹爾群島，因為台灣醫療團隊長期奉獻，一直是台灣的堅定盟友，靠的是雙和醫院派駐當地的醫護人員，一點一滴換來馬國民眾的信任與情感，默默為台灣做好國民外交。

雙和醫院自4年前起派駐醫療人員到馬紹爾從事醫療服務，與當地民眾建立深厚友誼，工作人員整理歷年來資料照片，在醫院大廳舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」，邀請曾派任馬紹爾大使的陳文儀，馬紹爾駐台大使穆勒出席。

雙和醫院院長李飛鵬說，「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」已成立10年，並自102年起由雙和醫院受託辦理至今，協助馬國進行醫療人才培訓、公共衛生及醫療服務等，派駐當地已兩年半的護理師徐韻婷，個性外向活潑，非常融入當地的民情與工作，並考上潛水執照，悠游於當地的美麗海洋。

馬紹爾距離台灣8小時的飛行航程，需從關島或夏威夷轉機，加上轉機時間則至少要16 小時才能抵達，馬紹爾面積約178平方公里，人口6萬餘人，氣候炎熱，一年四季的正常服裝是短褲與夾腳拖，當地盛產海鮮，龍蝦多到吃不完，當地民眾反而喜歡吃豬牛羊肉。

李飛鵬說，馬紹爾受生活環境影響，糖尿病盛行率在世界上名列前茅，位居馬國主要死因第一位，雙和醫院更致力於改善馬國人民的生活習慣，期透過公共衛生計劃降低糖尿病的盛行率。

徐韻婷說，馬紹爾醫療資源貧乏，台灣派駐當地的醫護人員用心關照民眾的健康，深愛民眾的尊重與信任，陳文儀說，台灣全力協助馬紹爾提升醫療水準和培訓醫護人員，與馬國建立緊密關係，相當程度要歸功醫護人員在國民外交做出的貢獻，台灣也需要用這種軟實力，與現有的邦交國繼續維持邦誼。

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  • 雙和醫院舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」。（記者翁聿煌攝）

    雙和醫院舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」。（記者翁聿煌攝）

  • 徐韻婷與馬紹爾居民相處融洽。（記者翁聿煌攝）

    徐韻婷與馬紹爾居民相處融洽。（記者翁聿煌攝）

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相關關鍵字： 公共衛生 糖尿病 醫療 醫療資源 雙和醫院 馬紹爾群島
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