「綜合版」皮卡丘花燈？網友驚呼：出現新神奇寶貝
2017-02-09 19:16
〔即時新聞／綜合報導〕元宵節將至，各地燈會盛大展開，不少「創意」花燈引發熱議。就有網友就在雲林虎尾燈會欣賞花燈時，拍下這個「綜合版」皮卡丘花燈的照片，並分享到臉書社團「爆料公社」上，讓不少網友驚呼，看起來應該是皮卡丘，卻又和多啦A夢、監獄兔、膽小狗英雄有幾分相似。
「爆料公社」粉絲專頁分享這張「皮卡丘花燈」照片，不過其外型卻讓網友叫不出「皮卡丘」的名子，有網友就表示，應該是眼睛做壞了，讓不少網友笑稱，「牠好像有冤情要說」、「惡靈古堡7之皮卡屍」、「你們好壞，人家只是忘了敷眼膜」、「新的神奇寶貝....皮卡陰」、「幾天沒睡了？小智不給睡嗎？」。
不過有網友認為，這座「皮卡丘花燈」身材比較像多啦A夢，但外型和監獄兔、膽小狗英雄也有幾分相似；也有網友替作者緩頰表示「其實人家做得也很用心...」讓熱鬧的燈會再增添不少趣味。
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