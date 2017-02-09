元宵節來頭城舞龍 「孩子龍」蓄勢待發

今年頭城鎮文化協會邀請學生、岸巡人員親自製作9條舞龍，將在元宵節當天齊聚慶元宮前求平安。（記者簡惠茹攝）

2017-02-09 18:27

［記者簡惠茹／宜蘭報導］週六來頭城過個不一樣的元宵！頭城鎮元宵節有「孩子龍」的文化習俗，今年頭城鎮文化協會邀請學生、岸巡人員親自製作9條舞龍，將在元宵節當天齊聚慶元宮前求平安。

頭城鎮文化發展協會在農曆正月15日，國曆2月11日上午10點到下午7點，在頭城和平老街慶元宮舉辦「雞祥如意慶元宵，古城燈彩樂逍遙」活動，從幼兒園學生、小學生、國中生都精心製作「孩子龍」，九條龍將一一現身，傳承頭城在地的舞龍文化。

頭城鎮數10年前每逢元宵都有「炸龍」的習俗，大人炸龍，小孩們就會在旁舞孩子龍，「頭城上河圖」書中就有紀錄一名「阿池伯」利用草繩製作孩子龍，給當地孩子舞龍的故事。64歲的郭先生也說，小時候還會拿起畚箕就當作龍頭，竹子條、草繩編成孩子龍，跟玩伴們一起舞龍，真的很懷念。

頭城鎮文化發展協會理事長邱境城表示，今年邀請赫伯特幼兒園製作幼幼龍，頭城、人文、大里國小、頭城國中、宜蘭大學、岸巡大隊來製作孩子龍，還有頭城文化詩文龍，共9條龍，將在頭城老街慶元宮舞龍、點燈祈福，廟前廣場還有牽罟體驗，邀請民眾來過一個不一樣的元宵節。