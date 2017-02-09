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206震災區防災避難演練 居民配合逼真

2017-02-09  18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕去年台南206震災已滿週年，南市東區長東街內有一棟市場、公寓住宅混合型老舊大樓在去年地震時應聲倒塌，二樓變成一樓，幸只有幾位居民受傷、無人罹難。地方大智里今下午結合區公所舉行防震避難演習，居民聽到疏散廣播，紛紛外出集結到里活動中心，過程逼真。

「台南發生六級地震，請大家先就地避難！地震停了，請大家疏散。」今天下午，東區大智里長黃日新拿廣播器大聲廣播，請災害潛勢區居民不要慌亂，依序背上防災背包、走出家戶，到設為臨時避難所的里活動中心集合。

住在大智里活動中心旁131巷約4、50位居民聽到廣播，依序到活動中心，連兩位行動不便的長輩也坐輪椅被推出戶外避難，演習過程不馬虎！東區區長吳明熙肯定里長與里民們配合防震災演練，加強居民對地震防災的認識及提升震災來時的應變能力。

黃日新表示，206震災倒塌的長東街市場大樓，在地震發生後，災戶各自安置，市府並拆掉倒塌危樓，迄今住戶與市場攤家仍在協商大樓重建問題。

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  • 南市東區大智里長黃日新（前右一）在模擬地震發生後向災害潛勢地區居民廣播外出疏散避難。（記者王俊忠翻攝）

    南市東區大智里長黃日新（前右一）在模擬地震發生後向災害潛勢地區居民廣播外出疏散避難。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市東區大智里在模擬地震發生後災害潛勢地區居民外出疏散避難。（記者王俊忠翻攝）

    南市東區大智里在模擬地震發生後災害潛勢地區居民外出疏散避難。（記者王俊忠翻攝）

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