打造台糖湖濱生態公園 林佳龍：未來明珠

2017-02-09 18:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕未來台中火車站前後站，將有兩個美麗的湖泊，一個是台中公園的日月湖，一個就是東區的台糖湖濱生態公園，因台糖湖濱生態公園水域是日月湖的3倍大，台中市長林佳龍期待其成為舊城區的「明珠」。

延宕10多年的台糖東區用地不再明珠蒙塵，市府採區段徵收方式，由於當地遭包商開挖成大湖泊區，加上原來的帝國製糖廠改為「台中產業故事館」，市府藉力使力規劃為生態湖園區，而生態湖區今年月3月底完工，台中產業故事館明年9月進場營運。

位在台中東區的台糖用地，10多年前原本規劃為大型購物商場中心，但因開發商在挖地基時，挖到活水，再加上招商失敗，無法開發，因此閒置未使用，竟然形成一個大湖泊，當時遭到外界抨擊，雖然舊市府持續進行規劃，但都未完成。

由於當地有自然湧泉，雖閒置未用，也未遭到破壞，竟自然而然成為生態湖，平時有鳥棲息，湖內還有魚，成為「美麗的錯誤」。

新市府上任後，就東區台糖用地進行區段徵收，共22.25公頃，其中商業區8.88公頃，建國市場遷建用地2.23公頃，公園綠地7.34公頃，道路3.8公頃，市府取得餘配地1.17公頃。

市府並將有大湖泊的公136用地，規劃為共6.9公頃的湖濱生態公園園區，含水域3.1公頃，陸域面積3公頃。

市長林佳龍今天前往視察，了解糖廠生態湖及周遭區段徵收工程進度，地政局長張治祥、文化局長王志誠、研考會主委柳嘉峰、東區區長江惠雯陪同，市議員何敏誠、邱素貞、鄭功進等人也到場關心。

林佳龍表示，配合故事館整體規劃，打造湖畔景觀生態公園，園內擁有比台中公園日月湖大3倍的生態湖，可望成為舊城區最閃亮的一顆珍珠。

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