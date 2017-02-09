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曾摔死里長 基隆保甲路路基將改善

2017-02-09  18:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市七堵區保甲路是基隆河岸步道，道路鋪面常下雨、日照少長青苔，民眾行走容易跌倒，部分路段及邊坡還出現路基流失、淘空情形，前堵北里長黃福壽1年多前會勘不慎摔傷致死。

立委蔡適應今天邀集相關單位現勘要求改善，他表示，保甲路基隆河岸步道的陡坡地形，是造成危險的主因，建議十河局整體規劃，研議以階梯的方式進行改善，邊坡土石滑落及基隆河中央浮洲垃圾的堆積，也應一併整理；國道高速公路五堵路段的側邊排水的截水不佳，造成溢流沖刷河岸流失部分，也會要求國道高速公路局盡快改善。

水利署第十河川局同意慎重規劃，改善堵北里保甲路基隆河岸步道，其中部分涉及私人土地的路段，會請工務處河川水利科和七堵區公所，協助取得提供公眾使用的土地同意書。

三處滑落河岸邊坡，第十河川局表示將會盡速提報、發包修繕，並知會高公局改善國道一號五堵路段側邊排水系統，以防他處也遭到沖刷，危及國道安全。

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  • 保甲路坡陡、道路濕滑，堵北里長黃福壽一年多前會勘時不慎摔傷致死。（記者林欣漢攝）

    保甲路坡陡、道路濕滑，堵北里長黃福壽一年多前會勘時不慎摔傷致死。（記者林欣漢攝）

  • 高速公路遇雨排水直瀉保甲路上，長期造成路基流失、掏空。（記者林欣漢攝）

    高速公路遇雨排水直瀉保甲路上，長期造成路基流失、掏空。（記者林欣漢攝）

  • 保甲路邊坡土石流失。（記者林欣漢攝）

    保甲路邊坡土石流失。（記者林欣漢攝）

  • 立委蔡適應（右）偕同相關單位勘查保甲路。（記者林欣漢攝）

    立委蔡適應（右）偕同相關單位勘查保甲路。（記者林欣漢攝）

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