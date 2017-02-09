「植栽銀行」？沒聽錯 植栽也可專業管理和交流
和興鎮社區的「植栽銀行」種類繁多，由社區「綠手指」專業管理，讓住戶可以自由挑選、交流。（記者廖雪茹攝）
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉和興鎮社區積極推廣食物森林，更創新試辦「植栽銀行」，由社區「綠手指」專業管理，住戶家中的盆栽若是亮起紅燈，都可免費拿到植栽銀行由專人照顧，或再挑一盆自己喜歡的美麗盆栽回家。
前和興鎮社區總幹事古靜江表示，社區10多年來努力種樹，種植2000多棵樹，近3年社區規劃師引進食物森林的概念，並在新竹縣環保局低碳社區計畫的輔導下，利用社區畸零地，採行有機堆肥和有機農耕法種菜，推廣食農教育，也凝聚社區居民的情感。
為了喚起更多居民的熱情參與，管理會創新試辦「植栽銀行」，希望大家一起來綠美化生活環境。
古靜江說，家家戶戶多有擺放小盆栽，單純觀賞、美化居家環境，或是淨化室內空氣，也可能是方便摘食的草料、香草植物；但時間久了，常常因為沒有時間照顧，或是不夠專業，而導致植物枯萎、生病了，過去有住戶索性就丟掉，或是拿到社區綠地擺放，久而久之變成雜亂無章，也浪費資源。
現在有了植栽銀行，住戶就可交給專人照顧，或是免費挑選一盆新的盆栽回家。
古靜江介紹，社區的植栽銀行種類繁多，有地瓜葉、紅鳳菜、薄荷各1000棵、山蘇500棵，以及蔥、辣椒，還有紫藤、一串紅、黃金葛、黃金虎尾蘭，甚至從山區引進毛地黃也已培育成功。
古靜江認為，和興鎮社區有近500戶、2000多人居住，應該發展自己的產業，因此去年大量栽種南非葉和甜芥菜，農曆年前，召號居民採收甜芥菜為自己加菜；未來則希望利用南非葉等藥用植物，研發出社區的特色茶包。
環保局長黃士漢說，和興鎮居民運用社區資源特色，發展出植栽銀行，符合低碳生活和環保生態的理念，值得各社區參考學習。
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和興鎮社區的「植栽銀行」種類繁多，由社區「綠手指」專業管理，讓住戶可以自由挑選、交流。（記者廖雪茹攝）
和興鎮社區的「植栽銀行」種類繁多，由社區「綠手指」專業管理，讓住戶可以自由挑選、交流。（記者廖雪茹攝）
新竹縣湖口鄉和興鎮社區積極推廣食物森林，更創新試辦「植栽銀行」，廣邀住戶綠美化生活環境。（記者廖雪茹攝）
新竹縣湖口鄉和興鎮社區積極推廣食物森林，更創新試辦「植栽銀行」，社區處處綠意盎然。（記者廖雪茹攝）
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