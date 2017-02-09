即時因應空污 中市青年代表建議校園設置「空氣盒子」

2017-02-09 18:08

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市政府首創「青年議會」，今天第4天開議，副市長林陵三、張光瑤率局處主管與多位青年代表面對面，聽取代表建言及「質詢」，議題從空污、花博到惠來遺址等各層面都有提出。有代表建議，可在各級學校設置「空氣盒子」偵測空污狀況，讓學生可因應，以降低空污對身體危害。市府表示，將帶回研擬。

青年代表鄭郁儒針對台中空污問題嚴重發言表示，校園反毒推紫錐花運動，但空污有如看不見的毒品，毒害人們，讓肺腺癌罹患率逐漸升高。她認為目前的空污警示及防護教育仍明顯不足，建議可與大學相關科系合作，研發「空氣盒子」裝設校園，讓學生能即時作出防護措施。

本身也是青農的代表胡志宏則說，清水的自家農田旁，農地變成工廠情況日益嚴重，盼市府能重視管控農地農用，以免良田越來越少。另外，也希望市府能鼓勵國小營養午餐多採用在地有機蔬菜。

代表李怡臻表示，她發現有數千年歷史的惠來遺址所在地，僅是普通公園，現場卻只能看到複製品，且沒有完整介紹遺址的來由與歷史，網路上更難以查到相關資料，希望市府能加強，在現場成立小型博物館。

市府表示，青年代表對於教育、農業、環境保護、觀光、文化等多元議題提出各項建議，充分顯示青年代表的投入與用心，相關建議將會帶回審慎研議。