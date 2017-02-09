鬼壓床還不可怕？禮儀師說最恐怖的是這個
2017-02-09 18:53
〔即時新聞／綜合報導〕禮儀師的工作就是幫助往生者走完人生最後一段路，面對生死他們有著比一般人更多的專業，從事這行5年的阿棟（化名），大方分享自己遇過最離奇的經驗。
根據《風傳媒》報導，阿棟大學時主修宗教系，因為學長的關係，讓他接觸到葬儀社這個行業，剛開始在工作過程中見到往生者的大體，他還有些不習慣，甚至差點反胃吐出來，但他也坦言，自己一開始會選擇走入這行，有很大的原因是錢，通常一場法會3到5個小時，就有2000元左右的薪水，對打工的學生來說相當多，有時候一天接2至3場法會就有6000的收入。
另外，阿棟也分享自己在這行遇到的「奇妙」經驗，曾經有同行在喪禮現場開往生者的玩笑，結果半夜做噩夢，還被鬼壓床。但這還不是最可怕的，阿棟表示，自己曾經接過一件疑似自殺的案件，晚上睡覺時，往生者竟託夢告訴他自己並非自殺，而是有人預謀，隔天其他學長也都夢見相同的場景，他們決定報警，警方一開始也半信半疑，但最後還是順利逮到真正的嫌犯。
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