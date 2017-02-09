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「維冠寶寶」滿月了 賴清德暱呼「香香公主」

2017-02-09  18:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206地震維冠大樓受災戶連晃汶夫婦喜獲千金，市長賴清德曾前往探視並頒發生育獎勵金，今天夫妻倆一起來市府贈送彌月禮盒，分享新生命喜悅。

也是為人父、當過醫生的賴清德，當場熟練地抱起連家小女娃兒，暱稱「香香公主」，逗樂了大家。他也以過去行醫經驗分享，巡房時往往是病患的女兒在醫生還沒到達之前就在門口等待，顯見女兒的貼心。

賴清德欣喜新生命的到來，並關心連小妹生長狀況，除了再度向連家祝賀也回贈紅包表達祝福。

他表示，連小妹妹的誕生，代表南市在0206地震之後新生命的來臨，讓幫助南市的社會大眾明白，台南市民勇敢、堅強、團結，更以這種方式傳達對社會大眾的感謝。

此外，對於連家重建進度，他指示秘書長李孟諺儘力協助，期盼連家能在春天的時候動工，盡快展開新生活。

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  • 連晃汶夫婦贈送愛女滿月禮，賴清德表達祝福。（台南市府提供）

    連晃汶夫婦贈送愛女滿月禮，賴清德表達祝福。（台南市府提供）

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