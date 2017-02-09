花蓮採果風夯 剪齊蒂頭耐保存

花蓮觀光果園林立，近年逐漸吹起一陣「採果風」。（記者王峻祺攝）

2017-02-09 17:41

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮花卉、果園林立，13鄉鎮市幾乎都有農友將自家田園改成觀光農場，分別種植柑橘、草莓及芭樂作物，提供民眾親自摘採，近年已逐漸吹起一陣「採果風」；擁有35年種植果樹經驗的農民謝豐慶強調，採果切記「剪齊蒂頭」，可保作物存運。

花蓮北自秀林，南至富里鄉，沿途均有觀光果園，其中又以吉安、壽豐及鳳林3地最多，現在除有時序應景的草莓、玫瑰園，位於壽豐鄉的柑橘類果園，更在春節期間，創下單日來客超過百輛車潮，意外成為花蓮新的農觀產業。

種植果樹經驗豐富的農民謝豐慶，共有3公頃的果樹園，依時令季節交替出產黃金果、砂糖橘、佛利蒙及美人柑等，目前唯一年後還可採收的「OK橙」，年初更在網路爆紅，吸引全台遊客採果嚐鮮。

謝豐慶說，民眾DIY採果已成為趨勢，多數農民逐漸轉型觀光果園，更吸引不少家長帶著孩子體驗農事，了解果樹長成經過，但採果有技巧，忌諱直接拔取，除會在果樹枝幹留下傷口，還恐傷及果實，導致果肉腐敗、感染。

他強調，採果時一定要使用剪刀，選好果實後，以剪刀尖端對準蒂頭剪下，並保持切口工整，不僅可在運送過程中，降低相互刺傷機率，還能透過蒂頭的保護作用，阻隔細菌入侵，保持水果健康新鮮。