農作物抗寒？ 花蓮農民：安啦！還有待觀察
強烈寒流襲台，位於迎風面的花蓮，許多栽種瓜類、番茄、短期葉菜類及芋頭的農民，已加強防寒措施。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］東北季風南下，強烈寒流襲台，位於迎風面的花蓮，氣溫不但陸續下降，水氣也逐漸增多，許多栽種瓜類、番茄、短期葉菜類及芋頭的農民，已加強防寒措施，但仍有經驗老到的農友老神在在，強調「安啦！寒害還有待觀察」。
「作物還不到穿衣防寒地步！」吉安鄉番茄產銷班長彭榮光說，農作物較怕濕冷天候，易罹患疫病，但若受寒害影響，也不會立即顯現，以目前超強寒流預報，還可再觀察氣溫變化，必要時才會進行寒害防治。
吉安鄉農會總幹事張德奇說，吉安地區現行農作物，以韭菜、龍鬚菜、水稻及番茄為主，產量穩定，其中韭菜與龍鬚菜田，先以鋪蓋木屑，穩定根部溫度來加強防寒措施，另約20公頃的番茄園，原有網式耕作防止鳥害、也具備阻隔冷空氣的作用。
他強調，剛種下的芋頭及水稻，農友則將水田高度升高，讓3分之2的作物泡在水中保持溫度，降低農損情形，其餘非高經濟作物，農民多半沒有額外再做寒害防護，深怕會提高更多成本，反而划不來。
由於每年12月至4月期間，番茄晚疫病及蔬菜露菌病均靠雨水傳播，若再碰上伴隨雨霧的寒流來襲，病害在田間將更容易發生蔓延，是每年農民最大惡夢，花蓮區農業改良場也提醒農友應留意田間作物，適時加強預防措施。
花蓮農改場作物環境課助理研究員蔡濰安說，番茄晚疫病會危害到番茄的葉、葉柄、莖及果實，受感染部位初期呈現褐色水浸狀斑點，若不及時處理，小點病斑會迅速擴大，並佈滿白色粉狀物，進而在莖部及葉柄產生黑色壞疽斑，嚴重時全株葉片將焦枯，導致無法收成。
花蓮農改場表示，疫病及菌類均好發於低溫高濕環境，容易自老葉開始感染，農民應格外留意修枝傷口，避免病菌擴散，並在雨季、寒流來臨前，施用亞磷酸合劑，提高作物抵抗力。
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