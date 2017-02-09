朝天宮機車練習場啟用 烏日公所可考照

2017-02-09 18:19

〔記者何宗翰／烏日報導〕新式機車路考制度上路之後，舊的機車路考練習場無法使用，烏日民眾需要到北屯或大里的練習場練習，路途遙遠，經立委顏寬恆協商後，獲得朝天宮、台中區監理所同意，在廟前廣場規劃練習場，烏日區公所2月15日也首度重新辦理考照，欲報考民眾可向公所秘書室報名，電話：04-23368016分機323。

新的機車路考制度增加了兩段式轉彎、變換車道、直角轉彎及停車再開等四個項目，大幅度增加考照難度，原有的練習場位於烏日區公所內，但目前已被改為停車場，要考照的民眾必須到北屯的台中市監理站或龍井的監理所，路途遙遠，若無照駕駛相當危險。

台中市監理站表示，目前烏日朝天宮廣場已劃設機車練習場，可供報考民眾就近練習，以增加路考熟練度，為便利大里及烏日地區鄉親就近報考機車駕照，2月14日在大里區仁化路百姓公廟公園、2月15日在烏日區公所分別辦理考照服務，參加監理行動考照請於考照日期前3天備妥體檢合格報名表、身分證、1吋照片1張至公所報名。