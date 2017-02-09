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北迴線隧道內手機死當 網路發起不斷訊連署

2017-02-09  17:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵北迴線蘇澳到花蓮區間長79公里，但隧道就長達33公里，每當列車行駛此路段時，將近一半的時間都處在手機通訊不良的狀態，有網友在公共政策網路參與平台發起「改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質」連署，希望政府要求電信公司改善東部隧道的手機通訊品質。

「火車要進山洞了，等一下再聯絡」，這是台鐵乘客行經北迴鐵路時最常說的一句話，北迴鐵路隧道單向就多達13座，其中最長的隧道，是宜花間長達10公里的「新觀音隧道」，在這些隧道中，多數行動電話完全收不到訊號，再加上一些偏僻的路線有訊號死角，被戲稱是「全台斷訊最嚴重的一段路」，整段旅程訊號不良的時間可長達20分鐘。

從事業務工作、經常往來花蓮與台北的陳姓旅客說，北迴鐵路車行最快的普悠瑪號列車，從羅東到花蓮不到一個小時，列車經過蘇澳新站進入山區後，行動電話大概就幾乎收不到訊號，尤其是在隧道內，呈現完全沒有訊號狀態的時間很久，對許多做生意的商務乘客來說，實在非常不方便，常常一斷就要等個3、4分鐘以後才會有訊號，但又很快的斷訊。

這樣的現象從手機普及後，就不斷有民眾提出抱怨，台鐵在6年前曾找過電信業者商討解決之道，但仍未受到業者重視，因此有網友在國家發展委員會「公共政策網路參與平台」提點子，連署要求改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質。

提議者指出，東部鐵路幾乎在所有隧道內時，行動電話都會斷訊，建議要求台鐵及電信商改善東部鐵路隧道行動電話通訊品質，增加東部鐵路隧道4G佈建率，目前已通過檢核進入附議階段，需要在54天內達到5000名網友附議。

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  • 台鐵北迴線沿途經過許多隧道、偏僻山區，導致手機訊號經常斷訊。圖為花蓮崇德段準備進入山區前。（記者王錦義攝）

    台鐵北迴線沿途經過許多隧道、偏僻山區，導致手機訊號經常斷訊。圖為花蓮崇德段準備進入山區前。（記者王錦義攝）

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相關關鍵字： 公共政策網路參與平台 北迴線 手機收訊 收訊 隧道
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