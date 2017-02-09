好山好水的鄉鎮肺癌率竟高 專家說就是少了這個…

2017-02-09 17:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣醫療界聯盟觀察縣內鄉鎮肺癌發生率，發現向來有好山好水好風景，且以農業為主的鄉鎮，肺癌發生率居然降不下去，甚至最高，醫師推測，原因之一出在這些鄉鎮欠缺空氣污染監測站，欠缺當地的科學數據為佐證，導致當地細懸浮微粒濃度的實際數據長期被低估，甚至被忽略。

近20位彰化醫師、台灣健康空氣行動聯盟、彰化環境保護聯盟以及彰化要健康婆婆媽媽團成員，今天為宣導相關團體在2月19日在台中和高雄舉辦「219反空污要健康大遊行」活動，與會人員提出前述驚人數據，希望縣府和環保局重視增設空品監測站的必要性。

彰化縣現3個固定空氣監測站，分別在彰化市、線西鄉、二林鎮，去年開始，環保局在員林市靜修國小附近，設置移動式空氣監測站，目前仍在試測階段。

台空盟監事、骨科醫師李武波說，他分析衛福部公佈最新調查數據，彰化縣東南區（北斗、田中、永靖、社頭、二水、田尾、溪州），2013年及往前推算3年或5年平均肺癌發生率都很高，其中，二水鄉女性肺癌發生率最高，3年平均率第2高，社頭鄉男性肺癌發生率第2高，五年平均率則是最高。

李武波表示，東南區沒有空污測站，它的細懸浮微粒濃度，非用鄰近且細懸浮微粒濃度較高值的南投縣推算，而是比照全縣較低平均值推算，難免失真，突顯不出縣內東南區實際空污數據。

台空盟理事長、婦產科醫師葉光芃認為，不僅要增設東南區監測站，更需延伸到學校、寺廟、菜市場等地，能夠憑科學儀器顯示出當地的數據最為精準，真正反映實際狀況。

對此，環保局長江培根表示，衡量區域性和需求性，施設固定監測站有其必要，目前在員林市施設流動式監測站的測試數據，會納入環保署評估增設與否的參考數值之一。