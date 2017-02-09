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台灣兒童合唱團錄製《呵護》 為全球受暴兒童發聲！

2017-02-09  18:00

〔記者陳炳宏／台北報導〕即將於3月份起跑的台灣世界展望會「終止兒童受暴 你我挺身做到」倡導行動，於今日錄製行動主題曲《呵護》，由台灣兒童合唱團來自新竹的錦屏團隊、及來自花蓮的萬榮團隊，以乾淨、純粹的歌聲獻唱。《呵護》的詞曲創作人，天韻合唱團的資深作詞人葉薇心老師及譜曲的溫克強老師，也至現場為孩子們加油打氣，並分享創作主題曲時的感動，期盼喚起更多台灣民眾一同關懷國內外遭受暴力的弱勢兒童。

根據2016年聯合國兒童基金會的資料指出，全球每年有超過10億的兒童受到身心等各種不同形式暴力的影響，為了保護兒童免於暴力的危害，聯合國於今年發起為期4年（2017～2020）的倡導行動，與包括世界展望會在內的6個大型國際兒童關懷機構合作，將透過實際服務方案，及針對家庭、社區、國家的倡導行動，期盼終止兒童不再受到各種暴力的對待。

台灣世界展望會亦將於3月起展開一系列「終止兒童受暴 你我挺身做到」倡導行動，邀請全台民眾重視國內外兒童的受暴問題，並且接軌國際視野，以捐款或其他實際行動支持受暴兒童權益。

來自新竹的阿榮（化名）表示，由於身邊有同學曾遭欺負與霸凌，對他來說，《呵護》這首歌充滿著對受暴孩子的鼓勵，「我最喜歡歌詞裡『真愛永不放棄』這一句，讓我更勇敢地唱出歌聲，希望可以幫助這些無辜的兒童。」

台灣世界展望會陳純敬會長表示，世界展望會不只透過「終止兒童受暴 你我挺身做到」倡導行動呼籲大眾關心兒保議題，更整合在弱勢社區進行的各項方案，從改善國內外弱勢兒童的生活開始，全面性地積極預防兒童不受任何的暴力對待，幫助孩子邁向自立豐盛的未來。

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  • 台灣兒童合唱團錦屏團隊及萬榮團隊特別進錄音室錄製《呵護》，盼望社會大眾挺身而出，關切聆聽受暴孩子的心聲。（世界展望會提供）

    台灣兒童合唱團錦屏團隊及萬榮團隊特別進錄音室錄製《呵護》，盼望社會大眾挺身而出，關切聆聽受暴孩子的心聲。（世界展望會提供）

  • 即將於3月份開跑的台灣世界展望會「終止兒童受暴 你我挺身做到」倡導行動，於今日錄製行動主題曲《呵護》。（台灣世界展望會提供）

    即將於3月份開跑的台灣世界展望會「終止兒童受暴 你我挺身做到」倡導行動，於今日錄製行動主題曲《呵護》。（台灣世界展望會提供）

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標題：台灣兒童合唱團錄製《呵護》 為全球受暴兒童發聲！


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