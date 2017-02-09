因工作結緣 捐復康巴士回饋新北

2017-02-09 17:47

〔記者何玉華／新北報導〕公司在台北市的方仲海，8年前因承接新莊區的業務與地方廟宇結緣，因此以廟宇及父母名字各一字成立的基金會的名義，捐贈新北市政府一輛復康巴士，代表受贈的新北市長朱立倫表示，復康巴士造福許多身障朋友和長輩，逐漸成為救護車外的重要選項。

方仲海由新莊區前區長許炳崑、新莊後港慈惠堂副主委張朝杙等人陪同出席捐贈儀式，許炳崑讚許方仲海慷慨卻低調，過去擔任兩屆永龍文教基金會董事長任內，關心弱勢學童，也率領其他董事跑遍全台，深入花東偏鄉學校，資助學生營養午餐、助學獎勵金；張朝杙表示，方仲海之前承包新莊地區工程，常到慈惠堂祈求工事順利而結緣，能參與捐贈，與有榮焉。

朱立倫表示，過去大家喜歡捐贈救護車，認為救護車載人急救，功德無量，但現在新北市街頭最常見的是復康巴士，也是載著行動不便的身障朋友或長輩到醫院就醫；稱許方仲海捐車不是展現自己跟公司的名字，而是以慈惠堂和紀念父母的名義捐贈，令人敬佩。