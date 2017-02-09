私地供公共使用 稅務局：免徵地價稅並退還溢繳稅款

2017-02-09 18:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市大安區南庄里活動中心用地，45年前由村長無償提供給公所使用，地主後代最近繼承才發現每年仍需繳納地價稅，十分不平。市議員吳敏濟懷疑是全國性現象，今日要求稅務單位主動全面清查，依規定停徵地價稅，並退還溢繳稅款。

稅務局回應表示，此案經查證符合免稅規定，將依規定辦理免徵並退還溢繳稅款，並將發文請市府各機關學校清查，如有類此情形應即通報，該局會主動辦理地價稅減免。另也提醒民眾，如有土地無償提供政府使用，也可主動向該局各分局反映，辦理減免或退稅事宜。

一名住在大安區的徐姓民眾向吳敏濟陳情指出，其祖父數十年前是大安鄉南庄村長，為了讓村民有個活動空間，民國59年同意無償提供給鄉公所興建社區活動中心，土地仍為地主所有，但地上建物則是公有公用財產，一直由公所管理。

他又說，最近從父親名下繼承該筆土地，才知道雖然45年前就已無償供地，村內活動、選舉、守望相助隊、長青學苑上課都在這裡，但他們仍每年繳納地價稅2085元，感覺很不合理，希望政府還他公道。

吳敏濟表示，私地供公共使用，依法可免徵地價稅，據此南庄里活動中心不只要停徵，溢繳稅款也應全額退還。大安區有20個活動中心，19處建在私有地，私有地供公共使用事例不勝枚舉，甚至全國各縣市也有類似情形，政府應主動展開全面清查，還稅於民。

地方稅務局表示，依據土地稅減免規則第8條規定，民眾所有土地無償供給政府機關、公立學校及軍事機關等使用，使用期間可依照實際使用面積免徵地價稅。大安區南庄里活動中心經向大安區公所查證，合於上述規定，類似情況也將主動全面清查。